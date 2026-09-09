Honor Magic9 Pro Max Flaggschiff erhält 8800 mAh Akku

Ein neues Gerät, das rekordverdächtige Autonomie und fortschrittliche Fotofunktionen auf dem Smartphone-Markt vereint, befindet sich in der Entwicklung. Laut ixbt.com gab der bekannte Insider Digital Chat Station bekannt, dass das kommende Honor Magic9 Pro Max Smartphone mit dem größten Akku seiner Klasse ausgestattet sein wird. Dies berichtet die Nachrichtenquelle.

In einer Zeit, in der bei Mobilgeräten immer höhere Maßstäbe bei der Akkukapazität gesetzt werden, wird erwartet, dass das neue Honor-Flaggschiff die Standards in diesem Bereich grundlegend verändern wird. Den Informationen des Insiders zufolge wird ein riesiger 8800 mAh Akku im Gehäuse des Geräts verbaut.

Das Zeitalter der Akkus mit hoher Kapazität

Dieser Wert dürfte der größte Akku seiner Klasse sein. Interessanterweise wird vermutet, dass selbst die Basisversion des Honor Magic9, die über einen kompakteren Bildschirm verfügt, mit einem Akku von über 8000 mAh ausgestattet sein wird. Dies ermöglicht es Nutzern, das Gerät über lange Zeiträume aktiv ohne Ladegerät zu verwenden.

Der einzige Vorteil der neuen Smartphone-Serie beschränkt sich jedoch nicht nur auf die Akkukapazität. Der Hersteller hat auch besonderes Augenmerk auf die Kamerafunktionen des Geräts gelegt, die mobile Fotografie-Enthusiasten ernsthaft beeindrucken dürften.

Fortschrittliche Kamerafunktionen und Zubehör

Das Modell Honor Magic9 Pro Max soll mit einem fortschrittlichen Kamerasystem ausgestattet sein, das zwei große 200-Megapixel-Arrizo-Sensoren umfasst. Die Hauptkamera wird über eine f/1.57-Blende, einen 1/1,28-Zoll-Sensor und ein kardanisches Stabilisierungssystem verfügen. Ebenfalls enthalten ist ein 200-Megapixel-Super-Night-Teleobjektiv mit f/2.6-Blende und einem 1/1,4-Zoll-Sensor.

Für Liebhaber hochwertiger Fernaufnahmen bereitet Honor zudem ein spezielles Zubehörset vor. Dieses Set umfasst einen Mega-Telekonverter mit 500 mm Brennweite sowie einen kompakten Thumb-Telekonverter, der etwa 81 mm lang ist und nur 88 Gramm wiegt.

Die offizielle Vorstellung der neuen Geräteserie ist für den 28. September in Peking geplant. Es wird erwartet, dass diese Präsentation zu einem der wichtigsten Ereignisse in der Technologiewelt wird.