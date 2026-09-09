Schneller Dateiaustausch zwischen Geräten von Honor, Oppo, Vivo und Xiaomi gestartet

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Schneller Dateiaustausch zwischen Geräten von Honor, Oppo, Vivo und Xiaomi gestartet

Wie die Nachrichtenseite Zamin.uz unter Berufung auf ixbt.com berichtet, hat Honor offiziell die Einführung seines proprietären Technologiestandards „Tap to Share“ bekannt gegeben. Diese Neuerung ermöglicht die Dateiübertragung und den Datenaustausch per Fingertipp zwischen führenden Marken im Android-Ökosystem. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Eine der größten Herausforderungen für Smartphone-Nutzer ist derzeit die Komplexität des Datenaustauschs zwischen Geräten verschiedener Hersteller. Diese Initiative zielt darauf ab, genau dieses Problem zu lösen und den Nutzern mehr Komfort zu bieten.

Die Golden Standard Alliance und ihre Bedeutung

Honor ist der Golden Standard Alliance beigetreten, um die Zusammenarbeit mit den wichtigsten chinesischen Android-Marken zu stärken. Neben Honor gehören auch Giganten wie Oppo, Vivo und Xiaomi dieser Allianz an.

Durch diese Zusammenarbeit können Smartphones dieser Unternehmen nach dem Prinzip „An das Telefon halten und senden“ funktionieren, ohne an das Ökosystem eines einzelnen Herstellers gebunden zu sein. Im Grunde haben die chinesischen Hersteller eine eigene Alternative zu AirDrop geschaffen, die markenübergreifend auf Android funktioniert.

Erste Geräte mit der neuen Funktion

Die neue Technologie wurde vollständig in die Software MagicOS 11 integriert. Dies ermöglicht es Nutzern, Daten zwischen Geräten verschiedener Marken ohne zusätzliche Software zu übertragen.

Es wurde bekannt gegeben, dass die Honor Magic9-Serie die erste Flaggschiff-Reihe sein wird, die über diese Funktion verfügt. In Zukunft soll diese Möglichkeit auch auf andere unterstützte Modelle ausgeweitet werden.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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