Apple stellt neue Health-App zur Gesundheitsbewertung vor

Apple hat im Rahmen der Vorstellung der neuen Apple Watch Series 12 und Ultra 4 seine überarbeitete Apple Health-App präsentiert. Laut Ixbt.com nutzt die aktualisierte Anwendung die Möglichkeiten der Apple Intelligence KI, um medizinische Daten der Nutzer tiefgreifend zu analysieren und entsprechende Empfehlungen zu geben. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet .

Eine der wichtigsten Neuerungen der App ist der spezielle Insights-Bereich, der eine schnelle Zusammenfassung der wichtigsten Daten enthält und personalisierte Anleitungen sowie Bewertungen bietet. Zudem wurde eine neue Readiness-Punktzahl zur Anzeige des Fitnessniveaus sowie eine Health Age-Berechnungsfunktion eingeführt, die biologische Kennzahlen vergleicht.

Langfristige Gesundheitsüberwachung und neue Funktionen

Der Health Age-Indikator vergleicht verschiedene medizinische Metriken wie VO2 max, Schlafqualität und Blutanalysen mit dem tatsächlichen Alter des Nutzers, um den allgemeinen körperlichen Zustand zu bestimmen. Dieser Ansatz hilft dabei, den biologischen Zustand des eigenen Körpers besser zu verstehen und rechtzeitig Maßnahmen zu ergreifen.

Gleichzeitig wurde ein Bereich für Langlebigkeit hinzugefügt. Er bewertet Schlaf, körperliche Aktivität und Herzgesundheit auf Basis von Daten der Apple Watch und des iPhone. Laborergebnisse können ebenfalls in das System integriert werden; in Zusammenarbeit mit Quest bietet das Unternehmen ein Panel mit 50 Biomarkern für 119 Dollar an.

Personalisierte Beratung durch Künstliche Intelligenz

Mithilfe der Apple Intelligence-Technologie verknüpft die App verschiedene medizinische Daten, um dem Nutzer präzise Empfehlungen zu geben. Das System könnte beispielsweise vorschlagen, zusätzliche Intervalle in das morgendliche Lauftraining einzubauen, um das Herz-Kreislauf-System zu stärken. Die App bietet tiefergehende Analysen im Bereich Fitness und Herzfrequenz-Tracking.

Darüber hinaus ermöglicht die aktualisierte Health-App eine tiefgehende Bewertung der Bewegungsfähigkeit des Körpers. Dies ist eine große Hilfe für ältere Menschen oder Personen, die sich von Verletzungen erholen. Während der Analyse zeigt ein Coach dem Nutzer, wie bestimmte Bewegungen korrekt ausgeführt werden. Die aktualisierte Health-App wird bis Ende des Jahres zunächst auf US-Englisch verfügbar sein.