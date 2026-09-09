Apple stellt Apple Watch Series 12 und Watch Ultra 4 mit KI vor

Apple hat auf seiner traditionellen Präsentation in Cupertino seine neue Generation von Smartwatches vorgestellt: die Apple Watch Series 12 und die Watch Ultra 4. Laut Ixbt.com haben diese Geräte zwar keine grundlegenden Änderungen am äußeren Design erfahren, wurden jedoch mit wichtigen Software-Updates und KI-Funktionen ausgestattet. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet.

KI und Audio-Funktionen

Die neuen Smartwatches reihen sich in den wachsenden Markt der KI-gestützten Wearables ein. Eine der bemerkenswertesten Funktionen ist „Audio Intelligence“, die es Nutzern ermöglicht, sich wichtige Details aus täglichen Gesprächen zu merken und diese bei Bedarf erneut abzurufen.

Mit der neuen Funktion „Live Rewind“ können Gespräche um bis zu 15 Sekunden zurückgespult werden. Durch zweimaliges Drücken der Digital Crown wird das Gespräch der letzten 15 Sekunden in einen Textabschnitt umgewandelt. Nutzer können Siri Fragen zum Inhalt dieser Transkription stellen oder sie zur späteren Ansicht in der neuen Siri-App speichern.

Zudem zeichnet die Funktion „Siri Recap“, die Umgebungsgeräusche analysiert, die wichtigsten Zusammenfassungen von öffentlichen Treffen oder Elternabenden auf. Wenn diese Funktion aktiviert ist, erstellt Apple Intelligence nach Ende des Gesprächs automatisch eine Überschrift und die wichtigsten Punkte. Für Menschen mit Hörbeeinträchtigungen wurde ein spezielles „Sound Recognition“-System eingeführt, das Geräusche wie Sirenen, Alarme, Türklingeln und Babygeschrei erkennt. Apple betont, dass diese Audio-Funktionen keine Sprachaufnahmen erstellen oder speichern.

Ein neues Level der Gesundheitsüberwachung

Beide neuen Smartwatch-Modelle sind mit einem verbesserten Gesundheitsüberwachungssystem ausgestattet, das über eine vergrößerte Elektrodenoberfläche für einen besseren Hautkontakt bei EKG-Messungen verfügt. Um die optische Empfindlichkeit zu erhöhen, sind die neu gestalteten Fotodioden ringförmig angeordnet, um Licht effizienter einzufangen.

Energieeffizientere grüne LED-Leuchten ermöglichen eine präzise Herzfrequenzmessung über den ganzen Tag, auch bei Bewegung. Das neue Gesundheitssystem liefert kontinuierlich hochfrequente Herzfrequenzdaten. Herzfrequenzwerte werden nun alle fünf Sekunden durchgehend gemessen, was einer 60-mal höheren Frequenz als bisher entspricht.

Basierend auf den Erfahrungen mit Smart Rings enthalten die neuen Uhren nun „Readiness Scores“, die die jüngsten Aktivitäten, Vitalwerte und die Schlafqualität des Nutzers analysieren. Zudem wurde die Funktion „Health Age“ eingeführt, die anhand von VO2 max und Schlafdaten zeigt, wie gut die grundlegenden Gesundheitswerte des Nutzers mit seinem tatsächlichen Alter übereinstimmen.