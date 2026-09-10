USA planen 10.000 Raketenstarts pro Jahr bis 2035

US-Verkehrsminister Sean Duffy hat ehrgeizige Pläne zur Entwicklung der nationalen Raumfahrtindustrie bekannt gegeben. Demnach streben die Vereinigten Staaten an, bis 2035 eine jährliche Anzahl von 10.000 Weltraumstarts zu erreichen. Bei erfolgreicher Umsetzung müssten amerikanische Weltraumbahnhöfe durchschnittlich mehr als 27 Raketen pro Tag starten, also alle 53 Minuten eine. Dies berichtet Ixbt.com .

Laut Ixbt.com plant das US-Verkehrsministerium zur Erreichung dieses enormen Ziels ein spezielles Programm zur Unterstützung des kommerziellen Raumfahrtsektors. Das neue Programm sieht den Abbau bürokratischer Hürden, eine deutliche Vereinfachung von Lizenzierungs- und Regulierungsprozessen sowie einen raschen Ausbau der Infrastruktur vor.

Ehrgeizige Pläne und radikale Veränderungen

Minister Sean Duffy erklärte auf seinem X-Account offen, dass man bis 2035 jährlich 10.000 Weltraumstarts erreichen wolle. Diese Zahl unterscheidet sich grundlegend von früheren staatlichen Plänen und ist um ein Vielfaches höher.

Zur Erinnerung: In einem am 21. August dieses Jahres unterzeichneten Memorandum hatte US-Präsident Donald Trump das Ziel von 1.000 Weltraumstarts pro Jahr bis 2030 festgelegt. Nun streben die Behörden an, diese Zahl in nur fünf Jahren – von 2030 bis 2035 – nochmals zu verzehnfachen.

Technische Anforderungen und zukünftige Aufgaben

Um eine derart beispiellose Startfrequenz zu gewährleisten, ist eine grundlegende Erweiterung der Kapazitäten bestehender Weltraumbahnhöfe und Startkomplexe erforderlich. Auch der Bau und die Modernisierung der modernen Bodeninfrastruktur werden zu einer Priorität.

Experten sind der Meinung, dass eine der Grundvoraussetzungen für dieses Tempo der umfassende Einsatz wiederverwendbarer Raketensysteme ist, die schnell gewartet und für den nächsten Flug vorbereitet werden können. Bisher wurden die genauen Mechanismen zur Umsetzung dieses Großprojekts sowie das erforderliche Finanzierungsvolumen noch nicht offiziell bekannt gegeben.