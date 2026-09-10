Unihertz Titan 2 Elite auf dem Markt

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Unihertz Titan 2 Elite auf dem Markt

Laut Ixbt.com hat die Marke Unihertz, die eine einzigartige Position auf dem modernen Technologiemarkt einnimmt, ihr neues Smartphone Unihertz Titan 2 Elite offiziell auf dem chinesischen Markt eingeführt. In einer Zeit, die von herkömmlichen Touchscreen-Telefonen dominiert wird, zeichnet sich dieses Gerät durch seine physische QWERTY-Tastatur und die Unterstützung von 5G-Netzwerken aus. Es wird erwartet, dass das neue Gadget durch die Kombination eines kompakten Gehäuses mit moderner Technologie eine spezielle Nutzergruppe anspricht. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Der Preis des Geräts liegt auf dem chinesischen Markt bei 3599 Yuan. Dieses Smartphone gilt als logische Fortsetzung und verbesserte Version der bekannten Titan 2-Serie. Die Hersteller haben Kompaktheit und Komfort in den Vordergrund gestellt und eine funktionale Lösung geschaffen, die Nutzern ein einzigartiges Tipperlebnis bietet.

Technische Daten und kompaktes Design

Das Modell Unihertz Titan 2 Elite besticht durch seine hohe Ergonomie. Das Telefon wiegt nur 163 Gramm und misst 117,8 x 75 x 10,4 mm. Kunden können zwischen zwei Farbvarianten wählen: Schwarz und Mattschwarz. Das Gehäuse des Smartphones wurde aus einer hochwertigen Luftfahrt-Aluminiumlegierung im Formgussverfahren gefertigt, was für Robustheit sorgt.

Besonderes Augenmerk wurde auf das Display gelegt: Das Gerät ist mit einem fast quadratischen 4,03-Zoll-AMOLED-Bildschirm ausgestattet. Die Auflösung beträgt 1080 x 1200 Pixel. Zudem bietet es fortschrittliche Funktionen wie 1600 Nits Spitzenhelligkeit, 100 % DCI-P3-Farbraumabdeckung, 120 Hz Bildwiederholrate, 2160 Hz PWM-Dimmung und eine Pixeldichte von 401 PPI.

Leistung und einzigartige Tastaturfunktionen

Das Smartphone wird von einem MediaTek Dimensity 7400 Prozessor angetrieben. Das Gerät verfügt über 12 GB LPDDR5 RAM und 256 GB UFS 3.1 Speicher. Zudem können Nutzer die Speicherkapazität mit microSD-Karten um bis zu 2 TB erweitern.

Das Hauptmerkmal des Geräts, die physische Tastatur in voller Größe, unterstützt verschiedene Tastenkombinationen. Durch Wischen über die Tastaturoberfläche kann man durch Texte scrollen oder sie als Touchpad verwenden, um in den Mausmodus zu wechseln. Um die Effizienz beim Tippen zu steigern, gibt es zudem kapazitive Touch-Steuerungsoptionen für das Markieren von Wörtern und die Cursorbewegung durch Aufwärtsgesten, was eine präzise Textbearbeitung ermöglicht.

UnihertzSmartphoneQWERTYTechnologieChina
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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