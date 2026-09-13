Raumsonde Hayabusa2 misst Entfernung zum Asteroiden per Laser

Die Sonde Hayabusa2 der japanischen Weltraumorganisation JAXA hat erstmals in der Geschichte der Weltraumforschung die Entfernung zu einem Asteroiden während des Fluges erfolgreich per Laser gemessen. Wie das Portal ixbt.com berichtet, wurde dieses komplexe wissenschaftliche Experiment in der Nähe des Asteroiden Torifunė durchgeführt, dem ersten Ziel der erweiterten Mission. berichtet Ixbt.com.

Während des einzigartigen Einsatzes am 5. Juli dieses Jahres wurde der an Bord befindliche Laser-Höhenmesser LALT (Laser Altimeter) verwendet. Der Laserstrahl wurde zweimal erfolgreich abgefeuert, als die Sonde dem Asteroiden am nächsten war, konkret in einer Entfernung von 20 und 15 Kilometern.

Komplexität des Experiments und technische Details

Dieser Messvorgang zeichnete sich durch einen extrem hohen Schwierigkeitsgrad aus. Da sich die Raumsonde mit einer Geschwindigkeit von 5,3 Kilometern pro Sekunde bewegte, musste der schmale Laserstrahl präzise einen kleinen Bereich der Oberfläche von Torifunė treffen, der nur 30 bzw. 23 Meter groß war.

Um den Erfolg zu sichern, berechneten die Missionsspezialisten die Flugbahn vorab mit höchster Präzision. Zudem war eine strikte Kontrolle der räumlichen Ausrichtung der Sonde sowie eine spezielle Kalibrierung der Instrumente erforderlich, um das Nutzsignal vom Hintergrundrauschen zu trennen.

Fähigkeiten des LALT-Geräts

Ursprünglich diente das LALT-Gerät der Sonde Hayabusa2 dazu, das Relief des Asteroiden Ryugu zu untersuchen und Navigationsaufgaben zu erfüllen. Neben der Distanzmessung ermöglicht es die Erfassung wichtiger Daten über Oberflächendichte, Porosität, Reflexionsvermögen und die Staubmenge in der Umgebung des Himmelskörpers.

Solche lasergestützten Messungen sind entscheidend für die Bestimmung der tatsächlichen Größe und Dimensionen von Objekten im All. Durch Wiederholungen in verschiedenen Missionsphasen und die Kombination mit Bewegungsdaten der Sonde lässt sich die Position und Flugbahn des Asteroiden im Raum präziser bestimmen.

Rolle bei der planetaren Verteidigung

Die gewonnenen Ergebnisse sind nicht nur für die wissenschaftliche Forschung relevant, sondern auch für die Sicherheit unseres Planeten. Die Kenntnis der genauen Parameter der Asteroidenbahn ermöglicht es, zukünftige Flugbahnen erdnaher Objekte, die eine Gefahr für die Erde darstellen könnten, besser einzuschätzen.

Derzeit analysiert das Team des Projekts Hayabusa2 die Ergebnisse des Experiments. Insbesondere arbeiten die Wissenschaftler daran, den exakten Punkt auf der Oberfläche von Torifunė zu bestimmen, den der Laserimpuls getroffen hat.