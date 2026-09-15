Kostenloses Starlink-Internet auf Korean Air-Flügen gestartet

Ein bedeutender Schritt auf dem asiatischen Luftfahrtmarkt: Korean Air hat offiziell die Einführung des Starlink-Satelliteninternetdienstes auf seinen Flügen bekannt gegeben. Laut ixbt.com erhalten Passagiere nun während des Fluges kostenlosen Zugang zu einem globalen Hochgeschwindigkeitsnetz, wobei dieser Service Kunden aller Buchungsklassen zur Verfügung steht. berichtet Ixbt.com.

Diese Neuerung ist das erste Mal, dass eine traditionelle Fluggesellschaft in der ostasiatischen Region allen Passagierklassen uneingeschränkten Internetzugang an Bord bietet. Während der Reise können Kunden ihre Lieblings-Streaming-Videos ansehen, Online-Spiele spielen und ohne Unterbrechung ihrer Arbeit auf wichtige Websites und Dienste zugreifen.

Rasante Entwicklung des Satelliteninternets in der Luftfahrt

Derzeit wird das Starlink-System nicht nur bei Korean Air, sondern auch bei anderen großen internationalen Fluggesellschaften aktiv in die Flotten integriert. United Airlines rüstet beispielsweise seine Boeing 777-200 Langstreckenflugzeuge mit diesen modernen Terminals aus. Die Fluggesellschaft hat sich zum Ziel gesetzt, die Anzahl der vernetzten Flugzeuge bis Ende 2026 auf über tausend zu erhöhen.

Ähnliche Prozesse sind auch in Europa zu beobachten. Austrian Airlines hat damit begonnen, das Starlink-System in seinen Airbus A320neo-Maschinen einzusetzen. Das Unternehmen plant, bis zum Ende der Wintersaison 2026/2027 insgesamt 20 Flugzeuge vollständig mit dieser Internetausrüstung auszustatten.

Komfort für Passagiere

Experten weisen jedoch darauf hin, dass der Dienst derzeit nur auf Flugzeugen genutzt werden kann, die bereits mit den entsprechenden modernen Terminals ausgestattet sind. Die flächendeckende Umrüstung aller Flugzeuge erfolgt schrittweise.

So ist Starlink beispielsweise auch bei Southwest Airlines aufgetaucht. Auf einigen Flügen funktioniert die Satellitenverbindung bereits erfolgreich. Um den Passagierkomfort zu erhöhen, wurde in den Luftfahrt-Apps eine spezielle Funktion eingeführt, mit der man vor dem Flug prüfen kann, ob das Flugzeug mit dem Label "WiFi Powered by Starlink" gekennzeichnet ist.

Es wird erwartet, dass diese technologischen Neuerungen die Bedingungen für mobiles Arbeiten und Unterhaltung für Flugreisende grundlegend verbessern und die Konnektivität über den Wolken auf ein neues Niveau heben.