Weg zur Leistungssteigerung von GeForce RTX 50 Laptop Grafikkarten gefunden

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Weg zur Leistungssteigerung von GeForce RTX 50 Laptop Grafikkarten gefunden

Wie ixbt.com berichtet, wurde eine Möglichkeit gefunden, die Fähigkeiten von GeForce RTX 50 Laptop Grafikkarten in Laptops erheblich zu erweitern. Das neue Tool NvpwrControl, entwickelt von LevinAi-arch, hilft dabei, die Leistungsgrenzen mobiler 3D-Karten anzuheben. Dies berichtet Ixbt.com berichtet.

Dieses Projekt wurde zunächst auf einem Lenovo Legion Pro 5 Gen 10 Laptop getestet, der mit einer RTX 5070 Laptop Grafikkarte ausgestattet ist. Standardmäßig hat dieser Grafikchip ein Power-Limit von 115 W, wobei durch die Dynamic Boost Technologie weitere 25 W hinzugefügt werden konnten.

Mit der neuen Software gelang es dem Autor jedoch, diesen Wert auf 180 W zu steigern, was einer Erhöhung von fast 30 Prozent entspricht. Solche Änderungen können bei mobilen Geräten für eine deutliche Beschleunigung in Spielen und ressourcenintensiven Anwendungen sorgen.

Möglichkeiten auch für andere Flaggschiff-Modelle vorhanden

Experimentell ist auch eine Unterstützung für die Modelle RTX 5080 Laptop und RTX 5090 Laptop vorgesehen. Für diese Hochleistungs-Grafikkarten wurde ein Weg gefunden, das Power-Limit auf 225 W zu erhöhen.

Obwohl noch keine umfassenden Testergebnisse veröffentlicht wurden, ist es leicht anzunehmen, dass ein solcher Sprung bei diesen Karten, deren Leistung ab Werk stark begrenzt ist, zu einer erheblichen Leistungssteigerung führen wird.

Dennoch mahnen Experten zur Vorsicht. Da es sich um Laptops handelt, muss man bedenken, dass das Kühlsystem und die Stromversorgung des Geräts möglicherweise nicht für solch hohe Belastungen ausgelegt sind.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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