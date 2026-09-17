Russland bereitet sich darauf vor, den Teledroid-Roboter ins All zu schicken

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Russland bereitet sich darauf vor, den Teledroid-Roboter ins All zu schicken

Der Start des nächsten Progress MS-36-Frachtraumschiffs zur Internationalen Raumstation (ISS) ist für November 2026 geplant. Laut Roskosmos wird im Rahmen dieser Mission der einzigartige Teledroid-Robotikkomplex zur Orbitalstation geliefert. Dieses High-Tech-Gerät soll die Sicherheit der Kosmonauten bei Außenbordeinsätzen gewährleisten und ihre schwere Arbeit erleichtern. Dies berichtet Ixbt.com .

Während des kürzlich erfolgreichen Fluges des Progress MS-35-Frachtraumschiffs erreichte die erste Charge der für das Teledroid-Weltraumexperiment vorgesehenen Ausrüstung die Station. Insbesondere wurde diesmal eine spezielle Kosmonauten-„Rüstung“ – ein Exoskelett mit einem Rechenkomplex – zur Station geschickt. Der Hauptroboter wird mit dem nächsten Flug eintreffen.

Technische Fähigkeiten des Teledroid-Roboters

Der Leiter von Roskosmos betonte, dass mit Teledroid komplexe Operationen im Weltraum durchgeführt werden können, die für das menschliche Leben äußerst gefährlich sind. Dies wird die Risiken für Spezialisten bei Außenbordeinsätzen erheblich reduzieren.

  • Das System hat eine anthropomorphe Rumpfstruktur ohne Beine.
  • Der Roboter ist vollständig mit modernen technischen Sichtsystemen ausgestattet.
  • Er besitzt die Fähigkeit, bestimmte Aufgaben unabhängig (autonom) auszuführen.
  • Er arbeitet in einem Replikationsmodus, der die Bewegungen eines Kosmonauten in einem Exoskelett präzise nachahmt.
Es wird erwartet, dass dieses Projekt ein wichtiger Schritt bei der Durchführung zukünftiger langfristiger Orbitalmissionen durch die Integration moderner Robotik und Weltraumforschung sein wird. Der Flug im November wird zu einer entscheidenden Phase, um die Fähigkeiten des Systems in der Praxis zu testen.

TeledroidRoskosmosISSRaumschiffRobotik
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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