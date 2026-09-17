Riesiger neuer Krater auf dem Mond entdeckt, er entstand vor nur zwei Jahren

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Riesiger neuer Krater auf dem Mond entdeckt, er entstand vor nur zwei Jahren

Die Analyse von Bildern des US-amerikanischen Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) hat den größten Einschlagkrater identifiziert, der in den letzten Jahren auf der Mondoberfläche verzeichnet wurde. Laut Science Advances ist diese massive Struktur mit einem Durchmesser von 222 Metern einer der größten modernen Einschlagkrater im Sonnensystem, mit einem Alter von knapp zwei Jahren. Dies berichtet Ixbt.com berichtet.

Experten verglichen neue und alte Aufnahmen, die im Herbst 2025 mit der Weitwinkelkamera des LRO gemacht wurden. Dabei stellte sich heraus, dass in einem zuvor leeren Gebiet des Mondes eine große Veränderung stattgefunden hatte und ein neues Objekt erschienen war. Die Forscher nutzten zudem zusätzliche Aufnahmen der Schmalwinkelkamera, um die ersten Daten zu präzisieren.

Nach Berechnungen der Wissenschaftler entstand dieser riesige Krater im Frühjahr 2024. Kosmische Ereignisse dieser Größenordnung treten nach bestehenden Berechnungen auf der Erde durchschnittlich alle 132 Jahre auf. Dies zeigt, wie einzigartig und wissenschaftlich bedeutsam dieser Fund ist.

Wissenschaftliche Analysen im Rahmen des Projekts

Die Forscher führten spezielle Beobachtungen durch, um zu untersuchen, wie sich die Entstehung des neuen Kraters auf die Geologie der Umgebung ausgewirkt hat. Basierend auf den gewonnenen Daten konnten die Wissenschaftler moderne wissenschaftliche Modelle zur Entstehung von Einschlagkratern aktualisieren.

Die Mondoberfläche ist ständig Einschlägen durch verschiedene kosmische Objekte und Meteoriten ausgesetzt. Aktuellen wissenschaftlichen Schätzungen zufolge gibt es auf dem Mond, dem natürlichen Satelliten der Erde, etwa 5.000 große Krater mit einer Größe zwischen 1 Kilometer und 20 Kilometern.

Zudem wurde festgestellt, dass es etwa eine Million solcher Strukturen mit einem Durchmesser zwischen 10 Metern und 1 Kilometer gibt. Die Anzahl kleiner Krater mit einer Größe von unter 10 Metern auf der Mondoberfläche wird auf etwa 1 Milliarde geschätzt.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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