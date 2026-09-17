Huawei bringt neuen KI-Chip früher als geplant auf den Markt, um mit Nvidia zu konkurrieren

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Huawei bringt neuen KI-Chip früher als geplant auf den Markt, um mit Nvidia zu konkurrieren

Der chinesische Technologieriese Huawei hat den Veröffentlichungstermin seines KI-Chips der nächsten Generation, des Ascend 960DT, auf das erste Quartal 2027 vorgezogen. Wie TechCrunch berichtet, gab ein Unternehmensvertreter dies am Donnerstag auf der Huawei Connect Konferenz bekannt. Zuvor war die Markteinführung des Chips für das dritte Quartal 2027 geplant. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet.

Laut dem Huawei-Vertreter werden die neuen Ascend 960-Chips deutlich früher als geplant fertiggestellt und verdoppeln ihre Leistungsfähigkeit jedes Jahr. Dieser aktualisierte Zeitplan wurde vom amtierenden Vorsitzenden des Unternehmens, David Wang, während der Konferenz offiziell bekannt gegeben. Die Erklärung fiel mit dem erwarteten Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und dem chinesischen Staatschef Xi Jinping in Washington zusammen.

Peerium Computing Architecture und große Supercomputer

Huawei arbeitet derzeit daran, Hunderttausende und in Zukunft Millionen von KI-Chips in einem einzigen riesigen Computernetzwerk zu vereinen. Der chinesische Technologieriese nennt diesen Ansatz Peerium Computing Architecture. Das System basiert auf der UnifiedBus-Technologie, die dazu dient, Prozessoren mit Speicher, Datenbanken und Netzwerkgeräten zu verbinden.

Huawei-Vorsitzender Eric Xu betonte, dass das Unternehmen die neue Peerium-Architektur nutzt, um größere KI-Systeme zu entwickeln, die sowohl für das Training als auch für die Datenverarbeitung ausgelegt sind. Das auf dieser Architektur basierende Atlas 950 SuperPoD und SuperCluster sind die ersten Systeme des Unternehmens, wobei ein einzelnes Atlas 950 SuperCluster bis zu 256 Beschleunigerkarten miteinander verbinden kann.

Branchenanalysten und die Situation vor dem Hintergrund internationaler Beschränkungen

Die Verkürzung des Zeitplans für die Chip-Einführung hat jedoch einige Fragen zur Skalierung der Huawei-Systeme aufgeworfen. Die bekannte Technologieanalystin Rui Ma schrieb auf der Plattform X, dass das Unternehmen zuvor angegeben hatte, das Atlas 960 SuperPoD-System würde 15.488 Ascend 960-Chips umfassen, während in der neuesten Ankündigung ein System mit 4.096 Chips erwähnt wurde. Die Analystin ist der Ansicht, dass das vorgestellte SuperPoD-System trotz der frühen Verfügbarkeit des Chips kleiner ist als geplant.

Es ist bekannt, dass Huawei trotz der US-Beschränkungen für den Zugang Chinas zu fortschrittlichen Halbleitertechnologien seine Chip-Pläne konsequent weiterverfolgt. Wie Rui Ma betonte, sind solche Beschränkungen in einer Zeit, in der Sicherheit und Selbstversorgung Priorität haben, kaum geeignet, den Fortschritt Chinas in der Halbleiterindustrie zu stoppen.

Laut Financial Times betonte Eric Xu, dass China die KI-Technologien schnell weiterentwickeln müsse, um zu den USA aufzuschließen, und dass die Unternehmen des Landes voranschreiten müssten, um die Risiken leistungsfähigerer KI-Systeme vollständig zu verstehen.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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