Samsung bereitet großes Kamera-Update für Galaxy S27 Flaggschiffe vor

Das südkoreanische Unternehmen Samsung entwickelt ein grundlegend neues Bildverarbeitungssystem für seine Flaggschiff-Smartphones der nächsten Generation. Laut ixbt.com werden neue Technologien, die neuronale Netzwerkalgorithmen und Hardwarebeschleunigung kombinieren, die Foto- und Videofähigkeiten der Galaxy S27-Serie erheblich verbessern. Dies berichtet Ixbt.com .

Wie bekannt wurde, ist geplant, die fortschrittlichen Technologien namens Neural Imaging und Visual Mapping in den kommenden Modellen Galaxy S27 Pro und Galaxy S27 Ultra zu implementieren. Es geht dabei nicht nur um die nachträgliche Bearbeitung fertiger Aufnahmen, sondern um die Einführung eines völlig neuen Ansatzes.

Neue Hardware-Software-Pipeline

Samsung-Spezialisten entwickeln eine einheitliche Hardware-Software-Pipeline, die KI-Funktionen direkt während des Aufnahmevorgangs mit Bildverarbeitungstools kombiniert. Dies soll die Qualität der mobilen Fotografie auf ein neues Niveau heben.

Insbesondere die Visual-Mapping-Funktion, die zu den neuen Technologien gehört, ist darauf spezialisiert, Daten aus mehreren aufeinanderfolgenden Bildern gleichzeitig zu analysieren. Das System verarbeitet nicht jedes Bild einzeln, sondern als ganzheitliche Szene unter Berücksichtigung von Veränderungen im Zeitverlauf.

Hauptrichtungen und Zukunftspläne

Der Quelle zufolge werden diese innovativen Lösungen insbesondere bei Nachtaufnahmen, der Videoqualität, dem Computational Zoom und der Leistung der Telekameras für deutliche Verbesserungen sorgen. Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass es sich derzeit um interne Entwicklungsziele handelt und sich die endgültige Umsetzung in Serienmodellen erst mit der Zeit zeigen wird.

Es ist erwähnenswert, dass diese neuen Funktionen nicht exklusiv dem teuersten Ultra-Modell vorbehalten bleiben, sondern auch in der Galaxy S27 Pro-Version zu finden sein werden. Dies unterstreicht das Bestreben des Unternehmens, fortschrittliche Technologien in einem breiteren Flaggschiff-Portfolio einzusetzen.

Der Insider mit dem Pseudonym Schrödinger, der diese Informationen verbreitet hat, ist bereits dafür bekannt, die Spezifikationen des Samsung Galaxy S26 Plus präzise enthüllt und als einer der Ersten Konzepte für zukünftige iPhone-Modelle veröffentlicht zu haben. Experten stufen seine Informationen als eine der bedeutendsten Nachrichten in der Tech-Welt ein.