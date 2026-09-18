Starlink Mobile erhält internationale Telekommunikationslizenz

Die US-amerikanische Federal Communications Commission (FCC) hat SpaceX eine internationale Section 214-Lizenz für das Projekt Starlink Mobile erteilt. Dieses wichtige Dokument berechtigt das Unternehmen, als Telekommunikationsanbieter für den Datenverkehr zwischen den USA und dem Ausland zu fungieren, und schafft die rechtliche Grundlage für eine globale Expansion des Dienstes. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Laut Ixbt.com erlaubten die bisherigen Genehmigungen SpaceX lediglich, Starlink Mobile-Dienste innerhalb der Vereinigten Staaten zu entwickeln. Für die Erbringung grenzüberschreitender Dienste war eine separate Zustimmung der FCC erforderlich. Nun wurden die offiziellen Beschränkungen für die Weiterleitung des internationalen Datenverkehrs aufgehoben.

Ein Schritt zum Status als globaler Betreiber

Es ist erwähnenswert, dass die Section 214-Lizenz ein Standardmechanismus der US-Regulierungsbehörde für Unternehmen ist, die internationale Telekommunikationsdienste anbieten möchten. Der Erhalt dieser Lizenz bedeutet nicht, dass der Dienst sofort in anderen Ländern kommerziell startet, stellt jedoch eine notwendige regulatorische Voraussetzung für zukünftige Erweiterungen dar.

Zuvor gab es Berichte, dass SpaceX beabsichtigt, Starlink Mobile über das einfache Satelliteninternet hinaus zu einem vollwertigen Mobilfunkbetreiber auszubauen. Das Unternehmen hat bereits eine Reihe von Schritten unternommen, um seine Kapazitäten schrittweise zu erweitern.

Meinungen von Experten und Partnern

Gleichzeitig betonen Vertreter von T-Mobile, einem wichtigen Partner auf dem Telekommunikationsmarkt, dass die Satellitenkommunikation terrestrische Sendemasten in dicht besiedelten Gebieten nicht vollständig ersetzen kann. Ihrer Ansicht nach dient diese Technologie als ergänzendes Werkzeug für terrestrische Netzwerke.

Experten führen als Gründe hierfür die begrenzte Bandbreite sowie Schwierigkeiten bei der Signalabdeckung innerhalb von Gebäuden an. Dennoch eröffnet der Erhalt der internationalen Lizenz zweifellos neue Möglichkeiten für SpaceX auf dem globalen Markt.