Estevao kehrt in die brasilianische Nationalmannschaft zurück und erinnert sich an das WM-Aus

Der talentierte Flügelspieler Estevao vom FC Chelsea sprach über seine erfolgreiche Rückkehr in die brasilianische Nationalmannschaft nach einer verletzungsbedingten Abwesenheit bei der Weltmeisterschaft. Der 19-Jährige wurde von Cheftrainer Carlo Ancelotti für die anstehenden Freundschaftsspiele gegen Australien und Indien berufen. Dieses Comeback markiert das Ende einer schwierigen Phase und den Beginn eines neuen Kapitels für den jungen Athleten, berichtet Goal.com. berichtet .

Laut ixbt.com und Sportmedien erlitt der Spieler im April dieses Jahres während eines Einsatzes für Chelsea einen schweren Riss des rechten Oberschenkelmuskels. Obwohl er sich im Trainingszentrum seines ehemaligen Vereins Palmeiras einer konservativen Behandlung unterzog, verpasste er die Weltmeisterschaft 2026 und musste das Turnier von der Seitenlinie aus verfolgen. Er gab zu, dass dies ein schwerer psychologischer Schlag für ihn war.

Das Geheimnis, schwere Zeiten zu überwinden

Auf einer Pressekonferenz in Brisbane sprach Estevao offen über die mentalen Herausforderungen während seiner Verletzung. Seinen Worten zufolge waren seine Familie und sein religiöser Glaube seine wichtigsten Stützen. Tag für Tag voranzuschreiten und sich auf die Zukunft zu konzentrieren, half ihm, sein psychisches Gleichgewicht zu bewahren.

„Meine Familie hat mir in dieser schwierigen Zeit sehr geholfen. Für einen Profisportler ist es nicht einfach, ein großes Turnier wegen einer Verletzung zu verpassen. Wir haben einen sehr wichtigen Moment verpasst, aber sie waren immer an meiner Seite. Ich habe Entschlossenheit zu meinem Motto gemacht, bin jeden Tag einzeln angegangen und habe nach vorne geblickt“, betonte der Stürmer.

Ancelottis Vertrauen und Zukunftspläne

Vor seiner Verletzung hatte Estevao unter Cheftrainer Carlo Ancelotti glänzende Leistungen in der Nationalmannschaft gezeigt und Tore gegen Chile, Südkorea, Senegal und Tunesien erzielt. Derzeit gibt er alles, um seinen Platz in der Startelf zurückzuerobern.

Auf Fragen zum Konkurrenzkampf um einen Stammplatz neben Stars wie Vinicius Junior und Rodrygo antwortete der Stürmer, dass er keinen übermäßigen Druck verspüre. Seine Rückkehr soll die Offensive der brasilianischen Nationalmannschaft weiter verstärken.