Roskosmos beabsichtigt nicht, die Soyuz-2.1a Rakete aufzugeben

Der russische Staatskonzern Roskosmos hat bekannt gegeben, dass er weiterhin Soyuz-2.1a Trägerraketen in seinen Raumfahrtprogrammen einsetzen wird. Wie Ixbt.com berichtet, bedeutet der Prozess der Anpassung dieser Raketentypen an die modernere und energieeffizientere Soyuz-2.1b Version nicht, dass die bestehende Generation vollständig aufgegeben wird. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten.

Derzeit erfüllen beide Trägerraketen spezifische Aufgaben in der Astronautik. Experten betonen, dass sich die Soyuz-2.1a und ihr neueres Pendant äußerlich kaum unterscheiden. Ihr Hauptunterschied liegt in der dritten Stufe.

Technische Unterschiede und Möglichkeiten

Es wurde festgestellt, dass der einzige Unterschied zwischen diesen beiden Modifikationen in den Triebwerken liegt. Insbesondere ist die Soyuz-2.1a Rakete mit dem RD0110 (11D55) Triebwerk ausgestattet, während das Modell Soyuz-2.1b das modernere und effizientere RD0124 (14D23) Triebwerk verwendet.

Genau diese gesteigerten energetischen Möglichkeiten ermöglichen es der Soyuz-2.1b Rakete, mehr Nutzlast in den Orbit zu befördern. Die kürzliche Anpassung dieser Modifikation für den Start von Progress MS Frachtschiffen im Rahmen eines bemannten Raumfahrtprogramms ist ein klarer Beweis dafür.

Zukunftspläne und parallele Nutzung

In Zukunft wird die Soyuz-2.1b Rakete die Lieferung von mehr Fracht nicht nur zur Internationalen Raumstation (ISS), sondern auch zur geplanten russischen Orbitalstation ermöglichen. Gleichzeitig erweitert ihre Einführung das Spektrum der verfügbaren Trägerraketen für die bemannte Raumfahrt erheblich.

Dennoch wird die Soyuz-2.1a ihren Platz nicht verlieren und im Betrieb bleiben. Roskosmos plant, sie sowohl für automatische Raumfahrzeuge als auch für bemannte Missionen zur ISS einzusetzen.

Infolgedessen werden die beiden Modifikationen dieser Familie in Zukunft parallel genutzt. Dies dient als wichtiger Schritt zur Gewährleistung der Stabilität und Sicherheit von Raumflügen.