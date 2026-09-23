Apple arbeitet an einem Gadget zur Konkurrenz für Whoop

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Apple arbeitet an einem Gadget zur Konkurrenz für Whoop

Apple hat mit der Arbeit an einem neuen bildschirmlosen Fitness-Tracker begonnen, der mit Whoop konkurrieren könnte. Laut Bloomberg befindet sich der iPhone-Hersteller derzeit in einer frühen Phase der technologischen Forschung, um die Machbarkeit der vollständigen Entwicklung und Markteinführung dieses Produkts zu prüfen. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet. Informationen zufolge

wurden im Rahmen dieses Projekts bereits mehrere Prototypen erstellt. Das neue Gerät soll in Form eines dünnen Stoffarmbands mit einem sensorbasierten Rechenmodul präsentiert werden. Experten gehen jedoch davon aus, dass dieses Gadget nicht vor 2028 auf den Markt kommen wird.

Neue Richtungen und Perspektiven

Zur Erinnerung: Apple verfolgt bereits erfolgreich die körperliche Aktivität, Herzfrequenz und Schlafqualität seiner Nutzer mit der beliebten Apple Watch. Dennoch zeichnet sich der Formfaktor des neuen Projekts durch seine Ähnlichkeit mit den Produkten von Whoop aus, das für seine einfachen Fitnessbänder bekannt ist und mit über 10 Milliarden Dollar bewertet wird.

Diese Nachricht fällt in eine Zeit bedeutender Veränderungen bei Apple. Im August dieses Jahres trat Tim Cook als CEO zurück und wurde Executive Chairman, während John Ternus die Rolle des neuen CEO übernahm. Trotz Herausforderungen wie Engpässen bei Speicherchips und steigenden Kosten plant das Unternehmen die Einführung neuer faltbarer Smartphones, Tablets und MacBook Pro-Geräte.

Technologiemarkt und Wettbewerb

Es wird darauf hingewiesen, dass Apple gleichzeitig an der Entwicklung von Hardware arbeitet, um im Zeitalter der AI führend zu sein. Insbesondere führt das Unternehmen auch Rechtsstreitigkeiten gegen OpenAI wegen des Vorwurfs des Diebstahls von Geschäftsgeheimnissen.

Bisher hält sich die Pressestelle von Apple mit weiteren Informationen zu diesem neuen Fitness-Tracker zurück. Dieser Schritt in der Technologiewelt zeigt jedoch das Bestreben des Unternehmens, seinen Einfluss auf dem Markt für Wearables weiter auszubauen.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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