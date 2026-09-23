Laut Scientific American hat das Goddard Space Flight Center der NASA in den letzten Jahren einen erheblichen Teil seines Personals und seiner Infrastruktur verloren. Zwischen März 2020 und Januar 2025 sank die Zahl der Mitarbeiter und Auftragnehmer am Zentrum von etwa 10.000 auf 6.000, was einem Rückgang von 40 Prozent entspricht. Obwohl die Behörde einige wieder eingestellt hat, gefährden diese Veränderungen die Fähigkeit der Einrichtung, künftige große Weltraumteleskope zu entwerfen und zu bauen. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Nach Angaben des U.S. Government Accountability Office (GAO) hat die NASA im Jahr 2025 etwa 22 Prozent ihres zivilen Personals verloren, wobei diese Kürzungen 25 der 36 Großprojekte der Behörde betrafen. Das Goddard Center ist für die Weltraumwissenschaft von besonderer Bedeutung, da dort die berühmten James Webb- und Nancy Grace Roman-Teleskope entworfen und gebaut wurden. Im November 2025 wurde jedoch das Labor, das Komponenten für Roman und andere Instrumente herstellte, geschlossen und das zuständige Ingenieurteam von 30 auf nur noch 7 Personen reduziert.

Infrastrukturveränderungen und Sicherheitsfragen

Während der Zeiten von Regierungsstillständen wurden auch das Labor für optische Detektoren, die Vakuumkammer für Instrumententests und mechanische Werkstätten geschlossen. Das Detektorlabor wurde später wiedereröffnet. NASA-Vertreter betonen, dass diese Änderungen Goddard nicht die Fähigkeit genommen haben, komplexe Raumfahrzeuge zu bauen. Die Behörde begründet die Schließung bestimmter Einrichtungen mit deren Veralterung oder geänderten Betriebsmodellen. So wird die Produktion von Antriebssystemen heute effizienter durch die Beauftragung privater Unternehmen abgewickelt.

Obwohl unabhängige Prüfungen keine Unregelmäßigkeiten während der Kürzungen feststellten, wurde eine zunehmende Verunsicherung unter den Mitarbeitern festgestellt. Laut der Vereinigung ehemaliger Mitarbeiter hat die für Sicherheit und Missionssicherung zuständige Abteilung fast die Hälfte ihrer Spezialisten verloren. Die NASA betont ihrerseits nachdrücklich, dass die Testsicherheit nicht beeinträchtigt wurde.

Zukünftige Missionen und NASEM-Bewertung

Derzeit befindet sich kein großes Flaggschiff-Weltraumobservatorium im aktiven Bau am Goddard Center. Dennoch beteiligt sich das Zentrum an der Vorbereitung des Habitable Worlds Observatory, das nach potenziell bewohnbaren Exoplaneten suchen soll, und arbeitet zudem an der Dragonfly-Mission zum Titan sowie am DAVINCI-Gerät zur Erforschung der Venus. Zentrumsleiterin Jamie Dunn erklärte bei einem Treffen im August, dass die Einrichtung nach einer „beunruhigenden Zeit“ mit der Erholung begonnen habe.

Die U.S. National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine (NASEM) haben einen speziellen Ausschuss gebildet, um die Kompetenz der Spezialisten und die Angemessenheit der Infrastruktur zu bewerten. Es wird erwartet, dass der Abschlussbericht der NASEM deutlich aufzeigt, wie viele der für komplexe Weltraummissionen der nächsten Generation erforderlichen Spezialisten und Ausrüstungen am Goddard Center verblieben sind.