USA laden Indien zur Teilnahme am Mondbasis-Projekt ein

Die US-amerikanische Luft- und Raumfahrtbehörde (NASA) hat die Indian Space Research Organisation (ISRO) offiziell eingeladen, sich dem Programm zum Aufbau einer permanenten Basis auf dem natürlichen Satelliten der Erde anzuschließen. Diese bedeutende Initiative wurde auf dem Treffen der US-India Civil Space Joint Working Group in Bengaluru bekannt gegeben und soll die strategische Partnerschaft zwischen den beiden Ländern auf eine neue Ebene heben. Dies berichtet Nachrichten von.

Laut Ixbt.com einigten sich die Parteien bei diesem Treffen darauf, nicht nur die Mondbasis, sondern auch die Zusammenarbeit in den Bereichen Wissenschaft, bemannte Raumfahrt und den Austausch wissenschaftlicher Daten auszubauen. Diese Kooperation basiert auf den Abkommen im Rahmen des Artemis-Programms und dient als Grundlage für zukünftige Weltraumforschungen.

Zum jetzigen Zeitpunkt hat das offizielle Delhi noch keine endgültige Erklärung zu seinem spezifischen Beitrag oder seiner Rolle beim Beitritt zur Mondbasis der NASA abgegeben. Es wird betont, dass es für die indische Regierung nicht nur um die Teilnahme geht, sondern auch um den Status und die Befugnisse, die dem Land bei der Gestaltung der zukünftigen Mondinfrastruktur eingeräumt werden.

Nationale Programme und internationale Zusammenarbeit

Es wird darauf hingewiesen, dass Indien neben dem Beitritt zu internationalen Projekten auch seine eigene nationale Weltrauminfrastruktur rasch ausbaut. Insbesondere plant das Land, bis 2035 eine eigene Raumstation namens 'Bharatiya Antariksh Station' zu errichten und bis 2040 einen indischen Astronauten zum Mond zu schicken.

Während Indien seine nationalen Kapazitäten stärkt, baut es auch seine internationalen Partnerschaften aktiv aus. Am 10. September lud der indische Premierminister Narendra Modi auf dem International Space Summit in Paris Frankreich und andere Länder ein, Partner bei Indiens nächstem Weltraumprogramm zu werden.

Das Land verfügt diesbezüglich über ausreichend praktische Erfahrung. So haben die erfolgreiche Landung der Chandrayaan-3-Sonde am Südpol des Mondes im Jahr 2023 sowie die gemeinsame NISAR-Mission von NASA und ISRO in der Praxis gezeigt, dass Experten beider Länder gemeinsam komplexe Weltraumgeräte entwickeln können.

Zukunftsperspektiven

Darüber hinaus wird erwartet, dass der indische Astronaut Shubhanshu Shukla im Juni 2025 im Rahmen der Axiom-4-Mission zur Internationalen Raumstation (ISS) reist und wichtige praktische Erfahrungen für das zukünftige nationale bemannte Raumfahrtprogramm Gaganyaan sammelt. Dies wird das personelle Potenzial des Landes weiter stärken.

Experten sind der Meinung, dass die Teilnahme am US-Mondinfrastrukturprojekt nicht den Verzicht auf das nationale Programm bedeutet, da Indien über eine eigene unabhängige Industrie- und Wissenschaftsbasis verfügt. Im Gegenteil, es könnte ein zusätzlicher Schritt für Indien sein, seine Position bei Weltrauminitiativen von Weltrang zu festigen.