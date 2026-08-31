Elon Musk kündigt Plan zur Erhaltung des Lebens auf der Erde für eine Milliarde Jahre an

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Elon Musk kündigt Plan zur Erhaltung des Lebens auf der Erde für eine Milliarde Jahre an

Der Unternehmer und Ingenieur Elon Musk hat ein ehrgeiziges Projekt vorgestellt, das darauf abzielt, die Menschheit und das Leben auf der Erde für die nächsten eine Milliarde Jahre zu bewahren. Wie ixbt.com berichtet, umfasst diese Initiative bedeutende technologische Lösungen, um unseren Planeten vor künftigen globalen klimatischen und kosmischen Bedrohungen zu schützen. Dies berichtet die Nachrichtenquelle Ixbt.com.

Es wird berichtet, dass der Übergang von fossilen Brennstoffen zu Solar- und Windenergie allein nicht ausreicht. Laut Elon Musk ist unser Planet extremen kosmischen und natürlichen Phänomenen ausgesetzt, die alle 100 Millionen Jahre auftreten und zu einem Massenaussterben führen könnten.

Weltraumschilde und KI

Damit die Menschheit diesen Gefahren trotzen kann, müssen spezielle, KI-gesteuerte und solarbetriebene Satelliten im Weltraum zwischen Erde und Sonne positioniert werden. Diese Geräte sollen den Fluss der Sonneneinstrahlung, die die Erde erreicht, regulieren.

Es wird vorgeschlagen, diese riesigen Satelliten nicht von der Erdumlaufbahn, sondern vom Mond aus zu starten. Die geringe Schwerkraft des Mondes und das Fehlen einer Atmosphäre erleichtern solche komplexen Prozesse erheblich und reduzieren den Bedarf an Raketentreibstoff.

Bau eines Katapults auf dem Mond

Zur Umsetzung des Projekts ist der Bau eines speziellen elektromagnetischen Katapults geplant – ein Beschleuniger, der darauf ausgelegt ist, Nutzlasten vom Mond in den Weltraum zu befördern. Dieses Gerät ermöglicht den Transport notwendiger Ausrüstung in den Weltraum ohne Raketentechnologie.

Darüber hinaus wurden unter Berufung auf Schätzungen des KI-basierten Dienstes Grok die Risiken des künftigen Klimawandels erwähnt. Insbesondere könnte bei einem ungünstigen Szenario, falls der Anstieg des Meeresspiegels anhält, durch regelmäßige Überschwemmungen bis 2070 etwa 5 Prozent des Gebiets von Florida unter Wasser stehen.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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