Kroatien tritt den Artemis Accords der NASA bei

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Kroatien tritt den Artemis Accords der NASA bei

Kroatien ist offiziell Artemis Accords beigetreten und ist damit der 74. Staat, der sich dieser internationalen Weltrauminitiative angeschlossen hat. Bei einer offiziellen Zeremonie in Zagreb unterzeichnete der Minister für Wissenschaft, Bildung und Jugend, Radovan Fuchs, das Dokument mit den USA, das Prinzipien für die zivile Erforschung von Mond, Mars, Kometen und Asteroiden festlegt. Dies berichtet Ixbt.com berichtet darüber.

Laut Ixbt.com wurde dieses Abkommen 2020 von der NASA und dem US-Außenministerium entwickelt und stützt sich auf die Bestimmungen des Weltraumvertrags von 1967. Das Dokument umfasst grundlegende Prinzipien wie die friedliche Nutzung des Weltraums, Datentransparenz, Interoperabilität von Systemen, Nothilfe sowie den Schutz der Umlaufbahn vor Weltraummüll.

Internationale Zusammenarbeit und neue Möglichkeiten

An der feierlichen Unterzeichnung nahmen die US-Botschafterin Nathalie Rayes, der NASA-Vertreter für Europa Gregory Mann sowie der Direktor des Ministeriums, Hrvoje Meštrić, teil. Dieser Schritt eröffnet Kroatien wichtige Türen zur aktiven Teilnahme an internationalen Forschungsprojekten, zum Austausch wissenschaftlicher Daten und zur Mitgestaltung gemeinsamer Standards für die zukünftige Erforschung des Weltraums.

In den letzten Jahren Artemis Accords ist die Zahl der Teilnehmer rapide gestiegen. Vor dem Hintergrund der Erweiterung bis 2026 schließen sich immer mehr regionale und globale Akteure dem Pakt an. So unterzeichneten im Juli Serbien (69.), im August die Türkei (71.) und nur zwei Tage vor Kroatien, am 21. September, Albanien (73.) das Abkommen.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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