Neuigkeiten für Minimalismus-Fans: Marke Light präsentiert günstiges und farbenfrohes Klapphandy

In der Welt der modernen Technologie wird das Problem der Smartphone-Abhängigkeit immer dringlicher. Aus diesem Grund hat das Startup Light, das Nutzer von digitaler Abhängigkeit befreien möchte, sein neues und erschwingliches Gerät angekündigt — das Modell Light Flip. Dieses Klapphandy zeichnet sich nicht nur durch seine Einfachheit, sondern auch durch sein Retro-Design aus. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet.

Laut Kaiwei Tang, einem der Gründer des Unternehmens, der einst an der Entwicklung des legendären Motorola Razr beteiligt war, wurde die Entwicklung des neuen Modells durch das Interesse der Gen Z vorangetrieben. In einem Interview mit TechCrunch betonte er, dass bei jungen Menschen eine hohe Nachfrage nach Klapphandys im alten Stil bestehe, die Qualität der auf dem Markt erhältlichen Geräte jedoch mangelhaft sei. Das Light Flip erscheint als hochwertiges, minimalistisches Gerät, das modernen Anforderungen entspricht.

Technische Spezifikationen und Funktionen

Im Gegensatz zu den Vorgängermodellen der Marke ist das Light Flip mit einem deutlich günstigeren Preis von 299 Dollar angesetzt. Zum Vergleich: Das Modell Light Phone III des Unternehmens kostet 799 Dollar. Um den Preis zu senken, haben die Hersteller auf einen Touchscreen, ein NFC-Modul und eine Selfie-Kamera verzichtet. Zudem besteht das Gehäuse aus hochwertigem Kunststoff statt aus Aluminium.

Die wichtigsten technischen Aspekte des Geräts sind:

Internes 2,8-Zoll-OLED-Display;

12 MP Hauptkamera;

Unterstützung für 5G und 4G LTE Kommunikationsstandards;

USB-C-Anschluss, Bluetooth und 3,5-mm-Kopfhöreranschluss;

Unterstützung für eSIM und physische Nano-SIM-Karten.

An der Außenseite des Telefons befindet sich kein Bildschirm, jedoch ist eine kleine Lichtanzeige installiert, damit der Benutzer Benachrichtigungen sehen kann. Dies ist eine spezielle Lösung, um zu verhindern, dass der Benutzer ständig auf einen Bildschirm starrt.

Digital Detox und ein neuer Lebensstil

Das Light Flip ist nicht nur zum Telefonieren gedacht, sondern auch mit wichtigen Alltagswerkzeugen ausgestattet. Es enthält einen Wecker, Taschenrechner, Kalender, Musikplayer und eine Funktion zum Hören von Podcasts. Soziale Netzwerke, Browser und andere ablenkende Apps sind auf dem Gerät jedoch nicht vorgesehen. Dies ermöglicht es dem Benutzer, seine Zeit zu kontrollieren und sich auf wichtige Aufgaben zu konzentrieren.

Das Unternehmen plant die Auslieferung des neuen Geräts für April 2027. Um Kunden während der langen Wartezeit zu unterstützen, wurde das spezielle Programm "Flip Your Life" gestartet. Im Rahmen dieses Programms erhalten Nutzer Tipps und Empfehlungen zur Anpassung an ein Leben ohne Smartphone.

Die Gründer von Light räumen ein, dass es schwierig ist, vollständig auf Smartphones zu verzichten, da Dienste wie Apple Pay, WhatsApp oder iMessage zu einem festen Bestandteil des täglichen Lebens geworden sind. Dennoch dienen Geräte wie das Light Flip als bequeme Brücke für Menschen, um eine Pause von der digitalen Welt einzulegen und zum realen Leben zurückzukehren.