Xiaomi stellt Pocket Guitar Gadget für Smartphones vor

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Xiaomi stellt Pocket Guitar Gadget für Smartphones vor

Laut Ixbt.com hat Xiaomi ein einzigartiges und ungewöhnliches Pocket Guitar Taschen-Hyper-Zubehör für Mobilgeräte vorgestellt. Das Gerät ist primär für die neuen Flaggschiffe Xiaomi 18 Pro und 18 Pro Max konzipiert und ermöglicht es Benutzern, ihre musikalischen Fähigkeiten mit dem Smartphone zu testen. Dies berichtet Ixbt.com in einem Bericht.

Das Gehäuse des Zubehörs wird mit einem speziellen Magneten fest an der Rückseite des Smartphones befestigt. Im zusammengeklappten Zustand verdeckt es den sekundären Bildschirm des Geräts, beim Öffnen teilt es sich in zwei funktionale Teile. Der erste Teil enthält Akkordtasten von I bis VII, während der zweite Teil dank seiner strukturierten Oberfläche Gitarrensaiten erfolgreich imitiert.

Betriebsmodi und Funktionen

Pocket Guitar verbindet sich drahtlos per Bluetooth mit dem Smartphone und funktioniert über die chinesische Karaoke-App Changba. Das Gadget bietet dem Nutzer zwei Hauptmodi:

  • Akkord-Modus: der Benutzer wählt mit einer Hand die benötigten Akkorde über die Tasten aus und simuliert mit der anderen das Anschlagen der Saiten.
  • Rhythmus-Modus: in diesem Modus ist keine Akkordwahl erforderlich; es reicht aus, dem Rhythmus zu folgen, während die mobile App alle anderen Aktionen übernimmt.
Während des Spielens wird der hintere Bildschirm des Xiaomi 18 Pro verwendet, um Steuerelemente und notwendige Informationen anzuzeigen. Dieser Ansatz verhindert, dass das Display durch die Hand verdeckt wird.

Kompatibilität und technische Daten

Obwohl das Gerät speziell für Xiaomi-Flaggschiffe entwickelt wurde, können seine Funktionen auch auf anderen Xiaomi-Modellen sowie auf iPhone-Geräten mit iOS 14 oder neuer genutzt werden. Es reicht aus, die Changba-App zu installieren.

Technisch gesehen ist die neue Taschen-Gitarre mit einem 630 mAh Akku ausgestattet. Der Hersteller gibt an, dass diese Energiereserve für bis zu 30 Tage Betrieb mit einer einzigen vollen Ladung ausreicht. Zum Aufladen des Akkus ist ein moderner USB-C Anschluss vorhanden.

Derzeit ist die Xiaomi Pocket Guitar bereits auf dem chinesischen Markt erhältlich. Der Preis für dieses Gadget auf dem Binnenmarkt liegt bei 599 Yuan oder etwa 90 USD.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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