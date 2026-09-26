Samsung reduziert Lieferumfang günstiger Galaxy-Smartphones und verzichtet auf USB-C-Kabel

Das südkoreanische Unternehmen Samsung hat beschlossen, den Lieferumfang seiner günstigen Smartphones weiter zu reduzieren. Laut ixbt.com finden Käufer der Modelle Galaxy A07s und Galaxy A08 weder ein Netzteil noch ein USB-C-Kabel in der Verpackung. Dies berichtet Ixbt.com .

Diese Änderung wurde erstmals von dem bekannten Blogger Izzi Boye beim Unboxing des Galaxy A08 entdeckt. Die neuen Geräteverpackungen enthalten nur noch das Smartphone selbst, eine Kurzanleitung und ein SIM-Tool. Dieser Schritt deutet darauf hin, dass für Käufer im Budget-Segment zusätzliche Kosten entstehen könnten.

Zur Erinnerung: Samsung begann ab der Flaggschiff-Generation Galaxy S21 damit, Netzteile aus dem Lieferumfang zu entfernen. Das USB-C-Kabel blieb jedoch auch danach ein fester Bestandteil des Pakets. Dass das Unternehmen nun auch auf dieses letzte Ladezubehör verzichtet, sorgt für große Diskussionen auf dem Technologiemarkt.

Neue Standards im Budget-Segment

Die Tragweite dieser Entscheidung wird im Vergleich deutlich. So wird das Standardmodell Galaxy A07 weiterhin mit einem USB-C-Kabel geliefert. Daher sind das Galaxy A07s und das neuere Galaxy A08 die ersten Budget-Geräte, bei denen der Nutzer Netzteil und Kabel separat erwerben muss.

Das Galaxy A07s, das am 7. September dieses Jahres in einigen Märkten auf den Markt kam, ist im Grunde eine aktualisierte Version seines Vorgängers und wird ab Werk mit dem Betriebssystem Android 16 sowie einem MediaTek Helio G99+ Prozessor ausgeliefert. Das Galaxy A08, ein 4G-Smartphone für 2026, bietet noch fortschrittlichere technische Daten.

Das Galaxy A08 kostet in der Basisversion mit 4/64 GB etwa 115 Dollar und in der 6/128 GB-Variante rund 135 Dollar. Das Gerät ist mit einem MediaTek Helio G99+ Chip, LPDDR5X-Speicher, einem 6,7-Zoll-Display mit HD+-Auflösung und einem 6000 mAh Akku mit 25W-Schnellladung ausgestattet. Zudem ist das Gehäuse nach IP64-Standard gegen Staub und Feuchtigkeit geschützt.

Angesichts des Einstiegspreises von etwa 115 Dollar fällt das Fehlen des Kabels besonders ins Gewicht. Käufer, die nicht über passendes Zubehör verfügen, müssen diese Teile nun separat nachkaufen.