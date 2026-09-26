Kameramöglichkeiten des Honor Magic 9 Pro Max vorgestellt

Lu Wei, Chefingenieur für Bildverarbeitung bei Honor, veröffentlichte auf seinen Social-Media-Seiten einzigartige Aufnahmen, die mit dem neuen Flaggschiff-Smartphone gemacht wurden. Laut ixbt.com lobte der Experte das optische Potenzial des Geräts, indem er Fotos vom Vollmond teilte, die nachts mit dem Honor Magic 9 Pro Max unter Verwendung von Teleobjektiven und speziellen Linsen aufgenommen wurden. Dies berichtet Nachrichtenquelle .

Diese Präsentation und die gezeigten Fotos verdeutlichen, dass die Marke Honor neue Maßstäbe in der mobilen Fotografie setzen will. In seiner Stellungnahme betonte der Unternehmensvertreter die Wettbewerbsfähigkeit und technologische Überlegenheit und bestätigte die Absicht, die Möglichkeiten für hochwertige mobile Aufnahmen weiter auszubauen.

Zubehörset auf Profi-Niveau

Zuvor hatte Honor das Unboxing einer Sonderedition des Magic 9 Pro Max gezeigt und ein außergewöhnliches Zubehörset für Nutzer enthüllt. Neben dem Smartphone selbst enthält die große Box zwei externe Objektive, eine spezielle Hülle und Elemente zur Kamerabefestigung.

Der Hersteller präsentiert dieses Set als eine Lösung, die das Erlebnis der Arbeit mit einer Profi-Kamera so nah wie möglich an ein mobiles Gerät heranbringt. Dies dürfte völlig neue Horizonte für mobile Fotografen und Content-Ersteller eröffnen.

Innovative Objektive und technische Spezifikationen

Das Highlight dieses speziellen Sets ist der Honor Mega Teleconverter mit einer äquivalenten Brennweite von 500 mm. Das Unternehmen gibt an, dass diese Lösung die erste ihrer Art in der Branche ist.

Ebenfalls im Set enthalten ist der kompakte 200 mm Honor Thumb Teleconverter für die tägliche mobile Fotografie. Beide Objektive ermöglichen es Nutzern, Objekte in verschiedenen Entfernungen mit hoher Präzision festzuhalten.

Das Smartphone selbst wird in den Farben Moss Green, Silver und Shadow Black angeboten. Die Speicherkonfigurationen des Geräts bieten eine große Auswahl: Nutzer können zwischen 12+256 GB, 12+512 GB, 16+512 GB und der Top-Version mit 16 GB+1 TB wählen.