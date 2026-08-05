Gericht kippt 20-Milliarden-Dollar-Entscheidung der US-Umweltschutzbehörde

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Gericht kippt 20-Milliarden-Dollar-Entscheidung der US-Umweltschutzbehörde

Das US-Berufungsgericht teilte am Dienstag mit, dass die Regierung von Donald Trump nicht befugt gewesen sei, zuvor für klimabezogene gemeinnützige Organisationen bereitgestellte Gelder zu streichen und zurückzufordern. Wie ixbt.com und The New York Times berichteten, hatten acht gemeinnützige Organisationen versucht, den Zugriff auf Milliardenbeträge wiederherzustellen, die auf ihre Bankkonten überwiesen worden waren. Techcrunch.com berichtet darüber.

Im Februar dieses Jahres hatte Citibank ihre Konten auf Anweisung des EPA-Chefs Lee Zeldin sowie des FBI und des Finanzministeriums eingefroren. Das Urteil ermöglicht den Organisationen den Zugriff auf ihre Mittel, bis die EPA über eine Berufung beim Obersten Gerichtshof der USA entscheidet.

Rechtliche Grundlage des Urteils

Sechs der zehn Richter des Spruchkörpers des Berufungsgerichts für den District of Columbia stimmten dafür, eine einstweilige Verfügung aufrechtzuerhalten, die die Rückforderung der Gelder aussetzt. Die Richter erklärten, die EPA habe ausschließlich aufgrund einer „politischen Meinungsverschiedenheit“ versucht, die Mittel einzuziehen, und dieses Vorgehen sei rechtswidrig.

Die umstrittenen Mittel waren im Rahmen des Inflation Reduction Act (IRA) zur Schaffung des 20 Milliarden Dollar umfassenden Greenhouse Gas Reduction Fund bereitgestellt worden, der die Entwicklung sauberer Energie fördern soll. Der Großteil des Geldes sollte in Kreditmechanismen fließen, die Unternehmen und Gemeinden beim Ausstieg aus fossilen Brennstoffen helfen.

Herausforderungen für die Organisationen

Die EPA der Trump-Regierung argumentierte, sie sei zur Rückforderung der Mittel befugt, weil der neu verabschiedete One Big Beautiful Bill Act (OBBBA) den Abschnitt aufgehoben habe, mit dem das Programm Greenhouse Gas Reduction Fund geschaffen worden war. Der Spruchkörper stellte jedoch fest, dass der OBBBA keine Grundlage für die Rückforderung sein könne, da die Mittel bereits verbindlich zugesagt und auf die Konten der Organisationen überwiesen worden seien.

Obwohl die gemeinnützigen Organisationen das Urteil begrüßten, könnte dieser Schritt für viele zu spät gekommen sein. Während ihre Konten eingefroren waren, mussten sie erhebliche finanzielle Kürzungen vornehmen. Der Leiter von Climate United trat im März zurück und wurde noch immer nicht ersetzt, während Power Forward Communities nur noch zwei Mitarbeiter hat.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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