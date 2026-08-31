Xiaomi bringt neuen hocheffizienten Gas-Durchlauferhitzer auf den Markt

Xiaomi hat den Verkauf seines neuen intelligenten Gas-Durchlauferhitzers, des Mijia Smart Gas Water Heater Pro, auf dem chinesischen Markt gestartet. Das Gerät mit einer Kapazität von 16 Litern ist mit einem Brennwert-Heizsystem, doppelter Wasserzirkulation und vollständiger Integration in das Xiaomi Smart-Home-Ökosystem ausgestattet. Laut IXBT.com liegt der empfohlene Verkaufspreis für das neue Produkt bei 3999 Yuan (ca. 595 USD), kann jedoch nach staatlichen Subventionen für 2975 Yuan (445 USD) erworben werden. Dies berichtet die Nachrichtenquelle.

Das wichtigste technische Merkmal dieses Geräts ist der angegebene thermische Wirkungsgrad von bis zu 107 Prozent. Diese hohe Leistung wird durch Brennwerttechnik erreicht, die die Restwärme der Abgase nutzt. Laut Berechnungen von Xiaomi können die Gaseinsparungen über acht Jahre im Vergleich zu herkömmlichen Wassererhitzern der zweiten Energieeffizienzklasse 6220 Yuan (925 USD) betragen.

Kondensatmanagement und Wasserzirkulation

Um das vom Gerät erzeugte Kondensat abzuleiten, hat das Unternehmen ein Hochgeschwindigkeits-Zentrifugalsprühsystem entwickelt. Nach der Neutralisierung verwandelt sich das Kondensat in ein fein dispergiertes Gemisch und wird zusammen mit den Abgasen beseitigt, sodass kein separates Abflussrohr erforderlich ist. Der Abgaskreislauf ist vollständig vom Duschwasser isoliert.

Die Aufgabe, eine stabile Temperatur aufrechtzuerhalten, übernimmt ein Doppelzirkulationssystem mit internen und externen Wasserkreisläufen sowie einer Wärmesammelkammer. Die Elektronik analysiert kontinuierlich Wassertemperatur und Durchfluss und regelt automatisch den Brennerbetrieb sowie den Wasserstrom. Laut Xiaomi unterstützt das Gerät über 2000 Konfigurationsoptionen, was Temperaturschwankungen minimiert, selbst wenn mehrere Wasserhähne gleichzeitig verwendet werden.

Intelligente Funktionen und Sicherheit

Der Erhitzer unterstützt Vorheizmodi basierend auf Zeitplänen, Wasserverbrauch, Befehlen oder Smart-Home-Szenarien. Dies ermöglicht laut Hersteller fast sofort warmes Wasser beim Öffnen des Hahns. Zudem ist das Gerät vor Kalkablagerungen geschützt und verfügt über ein austauschbares Modul, das Komponenten zur Unterdrückung von Kalkbildung freisetzt.

Der Wirkungsgrad des Systems erreicht laut Angaben 98,3 Prozent. Der Betriebsgeräuschpegel beginnt bei 32 dBA. Der Wassererhitzer unterstützt Xiaomi Surge Smart Connectivity, wird über die Mi Home App und kompatible Sprachassistenten gesteuert und kann mit intelligenten Schlössern, Präsenzmeldern und Klimageräten interagieren. Xiaomi gewährt acht Jahre Garantie auf den Wärmetauscher und den Brenner.