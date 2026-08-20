NASA sagt einzigartige Rettungsmission für Weltraumteleskop ab

NASA und Katalyst Space haben eine geplante, beispiellose experimentelle Mission zur Anhebung der Umlaufbahn des Neil Gehrels Swift Observatory aufgegeben. Wie SpaceNews berichtet, waren schwerwiegende Ausfälle im Steuerungssystem des experimentellen Raumfahrzeugs Link der Grund dafür. Dadurch wurde das physische Einfangen des Teleskops als zu gefährlich eingestuft. Ixbt.com berichtet darüber.

Das Raumfahrzeug Link wurde am 3. Juli dieses Jahres mit einer Pegasus XL-Rakete in die Umlaufbahn gebracht. Hauptaufgabe des Projekts war es, sich dem Swift-Teleskop zu nähern, es einzufangen und mithilfe seiner eigenen Triebwerke in eine höhere Umlaufbahn zu bringen. Experten zufolge hätte eine solche Mission die Lebensdauer des wissenschaftlichen Raumfahrzeugs deutlich verlängern können, dessen Umlaufbahn durch den Einfluss der Erdatmosphäre schneller als erwartet absinkt.

Technische Probleme und Gründe für das Scheitern

Doch schon kurz nach dem Start traten beim Raumfahrzeug Link unerwartete technische Probleme auf. Nach Angaben von Katalyst Space geriet das Raumfahrzeug am 28. Juli aufgrund von Fehlern im Steuerungssystem in eine unkontrollierte Rotation um mehrere Achsen. Insbesondere verlor das Gerät zwei der drei Reaktionsräder, die zur Kontrolle seiner Ausrichtung im All vorgesehen waren, während das Reaktionssteuerungssystem nur noch teilweise funktionierte.

Die Ingenieure setzten alles daran, die Situation zu verbessern. Anfang August war es ihnen gelungen, die Rotationsgeschwindigkeit von Link von 9 Grad pro Sekunde auf 1,47 Grad pro Sekunde zu reduzieren. Um das Raumfahrzeug zu stabilisieren, mussten zunächst die Elektromotoren aktiviert werden, die ursprünglich zur Veränderung der Umlaufbahn des Teleskops vorgesehen waren. Später installierten die Spezialisten eine neue Software, die die Fortsetzung der Mission ermöglichen sollte.

Zukünftige Pläne und Perspektiven

Mitte August hoffte Katalyst, dass sich Link nach dem Softwareupdate Swift nähern und versuchen würde, das Teleskop einzufangen. Nach Beratungen mit NASA am 20. August gab das Unternehmen diesen Teil der Mission jedoch endgültig auf. Die Parteien legten nicht offen, anhand welcher konkreten Kriterien sie die Operation als zu gefährlich eingestuft hatten.

Dennoch könnte das Raumfahrzeug Link weiterhin zum Testen von Technologien für die Wartung im Orbit eingesetzt werden. NASA und Katalyst prüfen Möglichkeiten, verschiedene Operationen und Annäherungstests direkt in der Nähe von Swift durchzuführen, ohne physischen Kontakt herzustellen oder seine Umlaufbahn anzuheben.

Swift ist seit 2004 im All aktiv und auf die Untersuchung von Gammastrahlenausbrüchen spezialisiert. Seine Umlaufbahn sinkt unter dem Einfluss der oberen Erdatmosphäre allmählich ab. Eine hohe Sonnenaktivität erhöht die Atmosphärendichte in Satellitenhöhen, verstärkt den Luftwiderstand und beschleunigt den Höhenverlust. NASA begann 2025, Möglichkeiten zur Rettung des Observatoriums mithilfe kommerzieller Raumfahrzeuge zu untersuchen. Ein Erfolg von Link hätte eine wichtige Demonstration der Technologie zur Verlängerung der Lebensdauer von Satelliten sein können, die nach dem Start nicht für Wartungseinsätze ausgelegt sind.