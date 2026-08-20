Huawei Pura X View als erstes Monoblock-Smartphone mit einzigartigem Display vorgestellt

Da Geräte ohne längliches Display auf dem heutigen Mobilmarkt immer seltener werden, hat Huawei ein Gadget mit ungewöhnlichem Design vorgestellt. Laut ixbt.com präsentierte das Unternehmen sein neues Huawei Pura X View und bezeichnete es als weltweit erstes Monoblock-Gerät mit einem Breitformat-Display. Das Gadget richtet sich besonders an Nutzer, die gerne Videos ansehen, Spiele spielen, Bücher lesen und mit Inhalten arbeiten. Ixbt.com berichtet darüber.

Im Mittelpunkt stehen die Abmessungen des Geräts und das Seitenverhältnis des Displays. Das Smartphone verfügt über ein 6,39-Zoll-OLED-Display mit einem Seitenverhältnis von 16 : 9,5 und einer Auflösung von 2232 × 1320 Pixeln. Anders als die meisten derzeit erhältlichen länglichen Smartphones ist das neue Modell deutlich breiter. Dadurch vergrößert sich die nutzbare Fläche bei der Anzeige von Inhalten im Querformat erheblich.

Herausragendes Design und technische Daten

Das Display nimmt beeindruckende 96,1 Prozent der Vorderseite ein, während der Rahmen lediglich 1,05 Millimeter breit ist. Auch bei der Spitzenhelligkeit gehört der Bildschirm zur Spitze und erreicht 6500 Nits. Das Smartphone verbindet erfolgreich ein besonders dünnes Gehäuse mit einem großen Akku: Obwohl die Akkukapazität 7000 mAh beträgt, ist das Gehäuse nur 6,68 Millimeter dick und wiegt 201 Gramm.

Das Gerät läuft mit dem neuesten Betriebssystem HarmonyOS 7. Die Benutzeroberfläche wurde vollständig an das breitere Display angepasst und macht Multitasking, das Lesen von Texten und das Spielen komfortabler. Im Grunde hat Huawei offenbar das Konzept des faltbaren Pura X aus dem Jahr 2025 auf ein herkömmliches Monoblock-Gehäuse übertragen.

Erscheinungstermin und Farben

Huawei hat noch nicht alle technischen Details seines neuen Smartphones veröffentlicht, daher stützen sich die aktuellen Angaben auf Insiderinformationen. Laut Digital Chat Station wird das Flaggschiff mit einem Prozessor aus der Kirin-9-Familie, einem 7000-mAh-Akku und einer Dreifachkamera mit 50-Megapixel-Hauptsensor und Periskop-Teleobjektiv ausgestattet sein.

Das Huawei Pura X View wird für Käufer in vier Farben erhältlich sein: Rot, Grau, Weiß und Schwarz. In China hat die Reservierung für Erstbestellungen bereits begonnen. Ab dem 28. August dieses Jahres wird das Smartphone in Geschäften präsentiert und in die offizielle Vorbestellungsphase übergehen. Der Preis des Geräts wurde bisher nicht bekannt gegeben.