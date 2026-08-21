Huawei Pura X View: Neues Smartphone in ungewöhnlichem Format vorgestellt

Laut ixbt.com wurde das Smartphone Huawei Pura X View vorgestellt, das sich im modernen Mobilfunkmarkt durch seine einzigartige Form abhebt. Das Gerät unterscheidet sich hinsichtlich Formfaktor und Design deutlich von den heute verbreiteten länglichen Gadgets und wird sogar mit faltbaren Smartphones verglichen. Die Website Ixbt.com berichtet.

Das neue Modell fällt durch sein außergewöhnlich breites und niedriges Gehäuse auf. Die Hersteller verfolgen dabei einen völlig neuen Ansatz. Eine solche besondere Lösung ist derzeit bei keiner anderen Marke auf dem Markt zu finden. Dadurch halten Nutzer ein Mobilgerät mit völlig anderen Proportionen in den Händen.

Display und technische Daten

Das Gerät ist mit einem 6,39-Zoll-OLED-Display im Seitenverhältnis 16:9,5 ausgestattet. Das ist im Vergleich zu den hohen und schmalen Bildschirmen, die heute als Standard gelten, ein ungewöhnlicher Wert. Das Display bietet eine Auflösung von 2232×1320 Pixeln, während die Ränder auf ein Minimum reduziert wurden.

Der Bildschirm beeindruckt nicht nur durch seine Größe, sondern auch durch seine Qualität. Die maximale Helligkeit erreicht 6500 nit, sodass Informationen selbst bei direkter Sonneneinstrahlung problemlos lesbar bleiben. Obwohl die Bildschirmdiagonale auf dem Papier kleiner wirkt als bei einigen modernen 6,9-Zoll-Flaggschiffen, verbessert die größere Breite die Bedienbarkeit.

Leistung und Akku

Auch technisch verfügt das Huawei Pura X View über eine leistungsstarke Basis. Berichten zufolge ist das Smartphone mit einem Kirin-9030S-Prozessor, 12 GB RAM und bis zu 1 TB Speicher ausgestattet. Als Betriebssystem kommt HarmonyOS 7 zum Einsatz.

Bemerkenswert ist, dass das Gerät trotz einer Gehäusedicke von nur 6,68 Millimetern 201 Gramm wiegt. Den Ingenieuren ist es gelungen, einen großen 7000 mAh starken Akku in das derart dünne Gehäuse zu integrieren.

Kameras und Bedienkomfort

Auch bei den Fotofunktionen strebt das Gerät eine Spitzenposition an. Die Hauptkamera umfasst drei Module mit jeweils 50 Megapixeln. Dadurch sind hochwertige Fotos und Videoaufnahmen unter verschiedenen Bedingungen möglich.

Experten zufolge eignet sich das breite Gehäuse besonders gut zum Ansehen von Videos, Lesen von Texten und Surfen im Internet. Obwohl es sich nicht um ein faltbares Gerät handelt, bietet es in gewissem Maße den Komfort eines breiten Displays, der für faltbare Gadgets typisch ist.