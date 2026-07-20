Die Möglichkeiten der Menschheit zur Erschließung des Weltraums erreichen eine neue Stufe. Neue Analysen von Forschern der Polytechnischen Universität Turin und der Universität Cambridge zeigen, dass die Kosten für den Transport von Nutzlasten in die Umlaufbahn in den letzten 65 Jahren um 96 Prozent gesunken sind. Wenn sich dieser Trend fortsetzt, könnten die Kosten für den Transport eines Kilogramms Fracht in den Weltraum bis 2040 nur noch 300 Dollar betragen. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Im Rahmen der Studie wurden 4.405 Raketenstarts im Zeitraum von 1960 bis 2025 analysiert. Sie umfasst Daten zu über 330 Raketentypen, die von den USA, Russland, China, der Europäischen Union, Indien, Japan und einer Reihe anderer Länder entwickelt wurden. Laut ixbt.com kostete es 1960 noch 87.023 Dollar (nach heutigem Geldwert), ein Kilogramm Fracht in die Umlaufbahn zu befördern; bis 2025 ist dieser Wert auf 3.868 Dollar gesunken.

Wissenschaftler betonen, dass frühere Berechnungen nur die Kosten der Raketen berücksichtigten, während der neue Ansatz die gesamte Nutzlast berechnete, die jede Rakete über ihre gesamte Lebensdauer befördert hat. Dies ermöglichte eine genauere Bewertung der wirtschaftlichen Effizienz in der Raumfahrtindustrie. Es stellte sich heraus, dass sich der Weltraumsektor bei der Kostensenkung sogar schneller entwickelt als die Technologie für Solarpaneele.

Die New Space Ära und die technologische Revolution

Der Hauptgrund für diesen drastischen Preisverfall ist der Übergang der Branche von einem zwischenstaatlichen Wettlauf zu einem kommerziellen Modell, der sogenannten New Space Ära. Insbesondere die Falcon 9 Raketen von SpaceX , gegründet von Elon Musk, haben hier einen Wendepunkt markiert. Die Wiederverwendbarkeit der Erststufenraketen hat dazu beigetragen, die Kosten um ein Vielfaches zu senken.

Den Prognosen der Forscher zufolge könnten die Kosten für die Beförderung eines Kilogramms Fracht in die Umlaufbahn bis 2030 auf durchschnittlich 1.600 Dollar und bis 2040 auf 300 Dollar sinken. Dies eröffnet neue Möglichkeiten für die Einrichtung privater Labore im Weltraum, den Ausbau von Satellitennetzwerken und sogar die Etablierung einer interplanetaren Logistik.

Hindernisse auf dem Weg zum Fortschritt

Experten warnen jedoch, dass ein solch rasanter Preisverfall nicht garantiert ist. Eine Reihe negativer Faktoren könnte die zukünftigen Preise beeinflussen:

Die Zunahme von Weltraummüll und die Bedrohung der Flugsicherheit;

Das Monopol von SpaceX auf dem Markt (derzeit entfallen 75 Prozent der weltweiten Gesamtfracht auf dieses Unternehmen);

Geopolitische Spannungen, die dazu führen, dass Staaten auf günstigere kommerzielle Lösungen verzichten und sich auf teurere nationale Projekte konzentrieren.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Raumfahrtindustrie eine der wichtigsten Phasen ihrer Geschichte durchläuft. Obwohl langfristige Prognosen mit Vorsicht zu genießen sind, ist der allgemeine Trend klar: Der Weltraum rückt immer näher, und die Kosten für seine Nutzung werden kontinuierlich weiter sinken. Dies schafft auch für Entwicklungsländer wie Usbekistan große Chancen, in Zukunft eigene Weltraumprogramme umzusetzen.