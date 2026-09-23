Starcloud führt erstmals Bitcoin-Mining im Weltraum durch

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Starcloud führt erstmals Bitcoin-Mining im Weltraum durch

Das amerikanische Startup Starcloud, das mit Unterstützung von NVIDIA arbeitet, hat angekündigt, bis Ende dieses Jahres das weltweit erste Unternehmen zu sein, das Bitcoin-Mining in der Erdumlaufbahn betreibt. Dieser innovative Schritt soll die Weltraumtechnologie und die Kryptowährungsbranche auf eine neue Stufe heben. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Laut ixbt.com werden spezielle ASIC-Miner auf dem Satelliten Starcloud-2 installiert, was als erste kommerzielle Mission des Unternehmens in die Geschichte eingehen wird. CEO Philip Johnston betonte, dass sein Team zum absoluten Pionier beim Schürfen von Kryptowährungen im Weltraum wird.

Weltraum-Rechenzentren und KI

Ursprünglich wurde Starcloud gegründet, um orbitale Rechenzentren mit Schwerpunkt auf KI zu schaffen. Mittlerweile entwickelt das Unternehmen die Kryptowährungsberechnung als einen weiteren vielversprechenden Bereich rasant weiter.

Neben speziellen Mining-Chips wird der Satellit auch einen Cluster aus Grafikbeschleunigern enthalten. Dies ermöglicht es, im Weltraum nicht nur digitale Vermögenswerte zu schürfen, sondern auch andere komplexe, energieintensive Aufgaben zu bewältigen.

Vorteile orbitaler Berechnungen

Experten sind der Meinung, dass der Hauptvorteil der Weltraum-Berechnungen die Möglichkeit ist, Solarenergie nahezu kontinuierlich zu nutzen. Orbitale Stationen sind nicht von Landknappheit und Problemen der Energieinfrastruktur betroffen, mit denen große Rechenzentren auf der Erde zu kämpfen haben.

Laut Philip Johnston könnte Bitcoin-Mining eines der wirtschaftlich attraktivsten Szenarien für orbitale Technologien sein. Beim Vergleich der Gerätekosten kostet beispielsweise ein NVIDIA B200-Beschleuniger, der 1 kW Leistung verbraucht, etwa 30.000 USD, während ein ASIC-Miner mit der gleichen Leistung nur 1.000 USD kostet.

Technische Herausforderungen und Zukunftspläne

Es gibt jedoch ernsthafte technische Hürden bei der Umsetzung des Projekts. Nach dem Start in die Umlaufbahn können die Geräte nicht repariert oder ausgetauscht werden, und herkömmliche Luftkühlsysteme funktionieren im Vakuum nicht. Daher müssen spezielle Radiatoren und Wärmeregulierungssysteme zur Wärmeabfuhr eingesetzt werden.

Interessanterweise enthielt die offizielle Seite der Starcloud-2-Mission ursprünglich keine Informationen über Bitcoin oder ASIC-Geräte; das Kryptowährungs-Experiment wurde dem Projekt erst später hinzugefügt. Insgesamt plant Starcloud vier orbitale Missionen, um die Lebensfähigkeit von Weltraum-Rechenzentren zu testen.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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