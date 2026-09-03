NASA entwickelt neuen und vereinfachten Raumanzug für erste Mondlandungen

·3·Technologie
NASA entwickelt neuen und vereinfachten Raumanzug für erste Mondlandungen

Laut Informationen von Ars Technica hat die NASA beschlossen, die ursprünglich für die ersten Mondmissionen geplante, übermäßig komplexe und schwere Weltraumausrüstung durch eine vereinfachte Version zu ersetzen. Diese Änderungen zielen darauf ab, das Artemis-Programm zu beschleunigen und technische Schwierigkeiten bei gleichzeitiger Gewährleistung der Sicherheit der Astronauten zu reduzieren, was derzeit ein zentrales Diskussionsthema in der Raumfahrtindustrie ist. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Wie bekannt wurde, hat die NASA in Zusammenarbeit mit Axiom Space mit der Entwicklung einer speziellen Version des zukünftigen Mondanzugs begonnen — der Sortie Suit. Dieser Ansatz, der bei einem internen Treffen der Agentur angekündigt wurde, soll die Pläne zur Landung von Menschen in der Nähe des lunaren Südpols bis 2028 beschleunigen. Der Sortie Suit soll bei den ersten bemannten Landungen mit den Mondlandefähren von SpaceX und Blue Origin eingesetzt werden.

Gründe für den Wechsel zu einem einfacheren Ansatz

Als Hauptaufgaben wurden die Reduzierung der Masse des Raumanzugs, die Verringerung seiner Komplexität sowie die Vereinfachung der Schnittstelle zwischen dem Anzug und dem Landemodul festgelegt. Diese Entscheidung ist Teil einer umfassenden Überprüfung des Artemis-Programms. Da das Projekt deutlich hinter dem ursprünglichen Zeitplan zurückliegt, werden Maßnahmen zur Beschleunigung des Prozesses ergriffen.

Die Arbeiten im Rahmen der Verträge mit Axiom Space schreiten zügig voran. Bei einer Sitzung des Aerospace Safety Advisory Panel teilte der ehemalige Astronaut Charlie Precourt mit, dass sich NASA-Vertreter sechsmal pro Woche mit Axiom-Spezialisten treffen, wobei die meisten Treffen persönlich stattfinden. Ihm zufolge werden die Anforderungen an die Bedürfnisse der anstehenden Missionen angepasst und die Zertifizierungsfristen verkürzt.

Übermäßig strenge Anforderungen und ihre Folgen

Es wird vermutet, dass die ursprünglich von der NASA gestellten, sehr strengen Anforderungen die Verzögerungen verursacht haben. Insbesondere musste der Raumanzug sechs Außenbordeinsätze während einer sechseinhalb-tägigen Mission ermöglichen, nach 210 Tagen Lagerung einsatzbereit bleiben und in extrem kalten sowie permanent beschatteten Regionen funktionieren. Dies führte zu einer komplexen Konstruktion mit zahlreichen Schutzschichten.

Infolgedessen war der Raumanzug schwerer als erwartet, seine Herstellung wurde kompliziert und die Bewegungsfreiheit der Astronauten eingeschränkt. Die NASA verfolgt nun den Weg, mit einer weniger komplexen Version zu beginnen, die für die ersten Missionen ausreicht, und diese schrittweise zu verbessern. Diese praktische Erfahrung ermöglicht die Implementierung neuer Technologien für zukünftige Modifikationen.

NASAArtemisRaumanzugAxiom SpaceMond
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Google stellt WeatherNext 3 KI-Modell als neuen Meilenstein in der Meteorologie vorGoogle stellt WeatherNext 3 KI-Modell als neuen Meilenstein in der Meteorologie vorHeute, 20:27Neue Funktionen des Flaggschiffs Xiaomi 18 Fold enthülltNeue Funktionen des Flaggschiffs Xiaomi 18 Fold enthülltHeute, 19:54Neuer Rekord für Festkörperbatterien in Japan aufgestelltNeuer Rekord für Festkörperbatterien in Japan aufgestelltHeute, 19:22Xiaomi Pad 9 Pro Max Tablet angekündigtXiaomi Pad 9 Pro Max Tablet angekündigtHeute, 19:00Riesige zehneckige atmosphärische Anomalie auf Saturn entdecktRiesige zehneckige atmosphärische Anomalie auf Saturn entdecktHeute, 17:58Mission zur Suche nach Leben auf der Venus hängt von Neutron-Rakete abMission zur Suche nach Leben auf der Venus hängt von Neutron-Rakete abHeute, 17:22
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Technologie nachrichten

Neuer bionischer Roboter mit künstlicher Haut in Peking vorgestellt
Neuer bionischer Roboter mit künstlicher Haut in Peking vorgestellt
Ein T-Shirt, das man einen Monat lang nicht waschen muss: Es enthält Gold (Video)
Ein T-Shirt, das man einen Monat lang nicht waschen muss: Es enthält Gold (Video)
Zahlung für iPhone führt zu Familientragödie (Video)
Zahlung für iPhone führt zu Familientragödie (Video)
Der Planet Erde ist zu einem riesigen Detektor für die Suche nach dunkler Materie geworden
Der Planet Erde ist zu einem riesigen Detektor für die Suche nach dunkler Materie geworden
Roskosmos veröffentlicht Foto einer Sonnenfinsternis aus dem All
Roskosmos veröffentlicht Foto einer Sonnenfinsternis aus dem All
Neue Fotos des aus dem Indischen Ozean geborgenen Starship veröffentlicht
Neue Fotos des aus dem Indischen Ozean geborgenen Starship veröffentlicht
Samsung veröffentlicht ein Update für das veraltete Galaxy S8 und Galaxy Note 8
Samsung veröffentlicht ein Update für das veraltete Galaxy S8 und Galaxy Note 8
Samsung Galaxy S26 Ultra Verkaufszahlen übertreffen Erwartungen
Samsung Galaxy S26 Ultra Verkaufszahlen übertreffen Erwartungen