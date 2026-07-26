Victor Glover, Pilot der NASA-Mission Artemis 2, hat die US-Raumfahrtbehörde aufgefordert, ihre Strategie zur Wiederaufnahme bemannter Mondflüge zu überdenken. Der Astronaut ist der Ansicht, dass es sicherer und effizienter wäre, die ersten Besatzungen nicht sofort zum Südpol des Mondes zu entsenden, sondern zunächst in äquatornähere Regionen zu landen. Dies berichtet ixbt.com unter Berufung auf das NASA Exploration Science Forum. Dies berichtet ixbt.com .

Bei der Unterbreitung seines Vorschlags an die NASA-Führung legte Glover den Schwerpunkt auf die Risikominimierung. Seinen Angaben zufolge ist die äquatoriale Region des Mondes durch das vorherige Apollo-Programm gut erforscht, und die Bedingungen dort sind für Astronauten deutlich günstiger. Wenn das Hauptziel der Behörde darin besteht, so schnell wie möglich zur Mondoberfläche zurückzukehren, ist die Wahl vertrauter und beleuchteter Gebiete ein logischerer Schritt.

Herausforderungen und Risiken am Südpol

Den aktuellen Plänen der NASA zufolge sind die Artemis-Missionen genau auf eine Landung am Südpol ausgerichtet. Viktor Glover betont jedoch, dass diese Region spezifische Komplexitäten aufweist. Insbesondere da die Sonne am Südpol sehr nah am Horizont steht, entstehen lang anhaltende, dichte Schatten. Dies erschwert nicht nur die Landung von Raumfahrzeugen erheblich, sondern auch die Fortbewegung der Astronauten und den Betrieb der Technik.

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Rückkehrmöglichkeit der Besatzung. Das aktuelle Projekt sieht die Nutzung einer kreisnahen Halonumlaufbahn (NRHO) in Verbindung mit der Raumstation Gateway vor. Aufgrund dieser Trajektorie könnten Astronauten bis zu einer Woche auf der Mondoberfläche verbleiben, um auf ein günstiges Rückkehrfenster zu warten. In äquatorialen Regionen sind die Notfallrückkehroptionen zur Erde breiter gefächert.

Schritt-für-Schritt-Entwicklungsstrategie

Glover ist der Ansicht, dass die NASA vor dem Übergang zu komplexen Polarmissionen Erfahrungen sammeln muss. Es ist ratsam, zunächst unter einfacheren Bedingungen Lande- und Überlebenskompetenzen aufzubauen und erst danach zu schwierigeren Expeditionen überzugehen. Dieser Ansatz garantiert nicht nur den Missionserfolg, sondern spielt auch eine entscheidende Rolle beim Schutz des menschlichen Lebens.

Es ist anzumerken, dass dieser Vorschlag derzeit die persönliche Position des Astronauten darstellt. Die NASA hat ihre Pläne offiziell nicht geändert und betrachtet den Südpol weiterhin als Hauptziel für zukünftige Artemis-Missionen. Der Grund dafür ist, dass in genau dieser Region gefrorene Wasservorreserven vermutet werden, die eine lebenswichtige Ressource für künftige Langzeitbasen darstellen.