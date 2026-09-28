Starkes Erdbeben in Almaty: Epizentrum nur 8 km von der Stadt entfernt

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Starkes Erdbeben in Almaty: Epizentrum nur 8 km von der Stadt entfernt

In Almaty, der größten Metropole Kasachstans, wurde ein weiteres starkes Erdbeben registriert. Nach offiziellen Angaben des Ministeriums für Notstandssituationen der Republik Kasachstan lag das Epizentrum nur 8 Kilometer südwestlich der Stadt, wodurch die Erschütterungen von der Bevölkerung der Metropole und den umliegenden Ortschaften deutlich wahrgenommen wurden.

Berechnungen zufolge erreichte das Beben in der Stadt selbst eine Stärke von 3–4 Punkten. Auch in den umliegenden Gebieten wie dem Bezirk Karasai (Kaskelen), Boralday und Otegen-Batyr wurden Erschütterungen von 2–3 Punkten verzeichnet. Die unmittelbare Nähe des Epizentrums zu bewohnten Gebieten löste bei den Stadtbewohnern erneut Besorgnis und Aufregung aus.

„Epizentrum in 8 km Nähe, 4 Punkte Stärke und Vororte“: Die 5 wichtigsten Punkte des Bebens

Die wichtigsten offiziellen Fakten aus dem dringenden seismologischen Bericht des kasachischen Notstandsministeriums:

  • Das Epizentrum lag sehr nah an der Stadt: Das Hauptzentrum der Erschütterungen wurde nur 8 km südwestlich von Almaty registriert;

  • 3–4 Punkte im Zentrum der Metropole: Im Stadtgebiet war die Intensität mit 3–4 Punkten deutlich spürbar;

  • 2–3 Punkte in Kaskelen und Boralday: In den umliegenden Ortschaften, darunter Karasai (18 km) und Boralday (19 km), lag die Stärke bei 2–3 Punkten;

  • 2 Punkte in Otegen-Batyr registriert: Auch in diesem 28 km vom Epizentrum entfernten Dorf wurden leichte Erschütterungen festgestellt;

  • Seismische Aktivität hält an: Die Erdbewegungen in der Nähe der Gebirgsketten von Almaty bleiben unter verstärkter Beobachtung durch Experten.

Klassifizierung der Erdbebenparameter in Almaty und Umgebung

Tabelle der vom kasachischen Notstandsministerium bereitgestellten Daten:

Region und Ortschaft

Geschätzte Entfernung zum Epizentrum

Registrierte Stärke (Punkte)

Auswirkungsgrad

Stadt Almaty

6–8 km zur Stadt (Südwest)

3 – 4 Punkte

In Hochhäusern stark spürbar, Einrichtungsgegenstände schwankten

Karasai (Kaskelen)

18 km Entfernung

2 – 3 Punkte

Vibrationen von Menschen deutlich wahrgenommen

Dorf Boralday

19 km Entfernung

2 – 3 Punkte

Übliche Erschütterung mittlerer Stärke

Dorf Otegen-Batyr

28 km Entfernung

2 Punkte

Leichte und kurzzeitige Erschütterung

Status des Epizentrums

8 km südwestlich von Almaty

Seismisches Zentrum

Vollständig durch Rettungsdienste erfasst

Seismologie und Sicherheitsexpertise: Warum versetzen Erschütterungen in Almaty die Region in Alarmbereitschaft?

Fazit von Seismologen, Geophysikern und Experten für Notstandssituationen:

  • „Tektonische Bewegung der Tian-Shan-Gebirgsketten“: Die Stadt Almaty liegt seismisch gesehen in einer der gefährlichsten Regionen Zentralasiens Zentralasien— am Punkt des Zusammenstoßes junger Gesteinsschichten; da das Epizentrum nur 8 km von der Stadtgrenze entfernt lag, werden selbst Erschütterungen von 3–4 Punkten von der Bevölkerung als intensiv und beängstigend wahrgenommen;

  • Aufruf an Nachbarregionen und Usbekistan: Die seismischen Wellen in Almaty zeugen von der Aktivität regionaler tektonischer Verwerfungen; obwohl diese Stärke keine direkte Gefahr für usbekisches Territorium darstellt, mahnt sie die Behörden in grenznahen seismisch aktiven Zonen wie Taschkent und dem Ferghanatal zu einer kontinuierlichen Verstärkung des seismischen Monitorings;

  • Wohninfrastruktur und Gebäudebeständigkeit: Solche regelmäßig wiederkehrenden leichten bis mittelschweren Erschütterungen erfordern eine ständige Überwachung der Erdbebensicherheit sowohl bei Neubauten als auch bei alten Hochhäusern in Almaty sowie eine kontinuierliche Aufklärung der Bevölkerung über Notfallmaßnahmen.

Spüren Sie in Ihrer Region auch gelegentlich Erdbeben? Wie sollten Ihrer Meinung nach die Kontrollmaßnahmen zur Erdbebensicherheit von Hochhäusern und öffentlichen Gebäuden weiter verschärft werden? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren und teilen Sie diese Analyse des aktuellen Naturereignisses in der Nachbarrepublik mit Ihren Liebsten!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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