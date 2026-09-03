Apple iPhone Ultra könnte radikale Designwende vollziehen

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Apple iPhone Ultra könnte radikale Designwende vollziehen

Während Apple die Vorstellung seiner nächsten Flaggschiff-Geräte vorbereitet, sind interessante Informationen über die kommenden Smartphones im Internet aufgetaucht. Laut ixbt.com könnte das iPhone Ultra, dessen Vorstellung für September erwartet wird, einen radikalen Wandel in der Designphilosophie von Apple einläuten und sich von einem Element verabschieden, das jahrelang ein zentrales Symbol war. Dies berichtet Ixbt.com berichtet.

Neue Bilder von Schutzglas, die im Netz aufgetaucht sind, geben einen ersten Eindruck vom Aussehen der kommenden Geräte. Insbesondere beim Vergleich der Bildschirmgläser für das iPhone Ultra und das iPhone 18 Pro fallen deutliche Unterschiede auf. Auffällig ist, dass das für die Ultra-Version vorgesehene Glas statt der üblichen Dynamic Island eine einfache runde Aussparung für die Selfie-Kamera aufweist.

Einzigartige Merkmale des Ultra-Modells

Experten analysieren, dass diese Designentscheidung direkt mit der faltbaren Konstruktion und dem extrem dünnen Gehäuse des Smartphones zusammenhängt. Berichten zufolge soll das iPhone Ultra im ausgeklappten Zustand nur 4,5 mm dick sein. Die Integration vollwertiger Face ID-Module für externe und interne Bildschirme in ein derart kompaktes und dünnes Gehäuse gilt als technisch äußerst komplexe Aufgabe.

Aus diesem Grund wird spekuliert, dass die Apple-Ingenieure auf das Gesichtserkennungssystem verzichten und stattdessen einen Fingerabdruckscanner an der Seite des Geräts anbringen könnten. Sollte sich dies bestätigen, wäre das iPhone Ultra das erste Apple-Flaggschiff seit dem iPhone X ohne Face ID.

Ähnlichkeit zu Android-Geräten

Damit könnte sich das Unternehmen von seiner charakteristischen Bildschirmaussparung verabschieden, die zunächst als breite „Notch“ und später als Dynamic Island in Erscheinung trat. Die stattdessen eingeführte einfache runde Kameraaussparung ist seit vielen Jahren der Standard bei Smartphones mit dem Betriebssystem Android.

Diese Änderungen zeigen, dass Apple zwar bestrebt ist, seinen Nutzern modernste technologische Möglichkeiten zu bieten, aber bereit ist, Kompromisse bei der Gehäusedicke einzugehen. Mit der näher rückenden Vorstellung des neuen Flaggschiffs werden hitzige Diskussionen zu diesem Thema erwartet.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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