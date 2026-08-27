Beri zaryad-Dienst bei Yandex bietet neue Möglichkeiten für Nutzer mit entladenen Telefonen

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Beri zaryad-Dienst bei Yandex bietet neue Möglichkeiten für Nutzer mit entladenen Telefonen

In Moskau hat das Powerbank-Verleihnetzwerk Beri zaryad die Mietbedingungen für Nutzer grundlegend geändert, deren Smartphone komplett ausgegangen ist. Es ist nun möglich, diese Geräte ohne Zugriff auf eine spezielle App zu nutzen, was für Bürger in Notfällen eine große Erleichterung darstellt. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Laut ixbt.com wurden an über 5.000 Stationen in der Hauptstadt spezielle Kabel nachgerüstet. Über diese kann das Smartphone fünf Minuten lang kostenlos aufgeladen werden, was ausreicht, um das Gerät einzuschalten und die Miete über die App abzuschließen.

Bankterminals und Pfandsystem

Zudem wurden etwa 300 Stationen mit Bankterminals ausgestattet. Mit deren Hilfe können auch Kunden, deren Smartphone gar nicht funktioniert, ein Ladegerät erhalten – es genügt, die Bankkarte an das Terminal zu halten.

Über die Karte wird ein vorübergehendes Pfand in Höhe von 770 Rubel abgebucht. Nach der Rückgabe der Powerbank wird die Servicegebühr abgezogen und der Restbetrag vollständig auf die Karte des Nutzers zurückerstattet.

Pläne zur Netzerweiterung

Dieses Update umfasst bereits über 5.300 Stationen, was mehr als die Hälfte des Moskauer Netzwerks ausmacht. Solche Punkte befinden sich insbesondere an den Flughäfen, Bahnhöfen und in großen Einkaufszentren der Hauptstadt.

Nach Unternehmensangaben ist geplant, diese Änderungen in Zukunft auf alle über 10.000 Servicestationen in Moskau auszuweiten. Im letzten Jahr ist das Beri zaryad-Netzwerk in Russland um 60 % auf über 60.000 Punkte gewachsen.

Derzeit ist der Dienst in über 200 Großstädten und 800 Ortschaften des Landes aktiv. Nutzer können eine Powerbank an einer Station ausleihen und sie problemlos an jedem anderen Punkt, auch in einer anderen Stadt, zurückgeben.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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