Huawei Mobile WiFi 5 vorgestellt: eSIM und 9 Stunden Akkulaufzeit

Huawei hat offiziell sein neues Gerät für den Markt der drahtlosen Konnektivität vorgestellt — einen kompakten mobilen Router namens Mobile WiFi 5 (E5586-822-E). Laut ixbt.com ist das Gadget mit integrierter eSIM-Technologie ausgestattet, die es Benutzern ermöglicht, auf physische SIM-Karten für den Internetzugang zu verzichten, was den Alltag erheblich erleichtert. Dies berichtet die Nachrichtenquelle.

Eines der Hauptmerkmale des Routers der neuen Generation ist sein ultraleichtes und kompaktes Gehäuse. Das Gerät ist nur 13,7 mm dick und wiegt 96 Gramm. Diese Abmessungen machen es einfach, es in jeder Tasche mitzuführen, für alle, die kompakte Router stets bei sich haben möchten.

Technische Fähigkeiten und Geschwindigkeitsleistung

Das Gerät arbeitet ausschließlich im 2,4 GHz Frequenzband, doch den Ingenieuren ist es gelungen, die Netzwerkleistung deutlich zu steigern. Die theoretische Verbindungsgeschwindigkeit liegt bei 300 Mbps. Laut der Quelle sind die Download-Geschwindigkeiten im Vergleich zu den Vorgängermodellen um 30 Prozent gestiegen, was ein wichtiger Wert für Nutzer von mobilem Internet ist.

Trotz seiner Kompaktheit kann der Huawei Mobile WiFi 5 mehrere Geräte gleichzeitig mit dem Netzwerk verbinden. Konkret können bis zu 16 verschiedene Gadgets — Smartphones, Tablets, Laptops und andere Geräte — gleichzeitig mit dem Router verbunden werden. Dies macht ihn zu einer praktischen Lösung für kleine Gruppen oder die Arbeit unterwegs.

Autonomie und Benutzerfreundlichkeit

Der zuverlässige Betrieb des Geräts wird durch einen 2400 mAh Akku gewährleistet. Laut Huawei reicht die Akkukapazität für 8 bis 9 Stunden Dauerbetrieb im aktiven Modus. Schnelles Aufladen erfolgt über einen modernen USB-C Anschluss.

Der Einrichtungsprozess des Geräts wurde ebenfalls maximal vereinfacht. Nach dem Einschalten verbindet sich das Gerät automatisch mit dem Netzwerk, wobei der Benutzer bei Bedarf den Mobilfunkanbieter auch manuell auswählen kann. Der empfohlene Preis für diesen kompakten Router auf dem chinesischen Markt lag zunächst bei 299 Yuan, wobei bekannt gegeben wurde, dass er während der ersten Verkaufsphase für 269 Yuan erhältlich ist.