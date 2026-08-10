Elon Musk sagt, dass alle Autos mit Starlink ausgestattet werden

·41·Technologie
Elon Musk sagt, dass alle Autos mit Starlink ausgestattet werden

In Zukunft sollen alle Autos weltweit über ein weltraumgestütztes Internetnetz globale Konnektivität erhalten, wobei die Technologien von SpaceX eine entscheidende Rolle spielen. Laut ixbt.com erklärte der Milliardär Elon Musk, dass jedes Auto künftig mit dem Starlink-System ausgestattet werde. Ixbt.com berichtet darüber.

Der Unternehmer hat bisher nicht klargestellt, ob diese Möglichkeit nur für Fahrzeuge gilt, die in Tesla-Werken hergestellt werden, oder den gesamten Automobilmarkt abdecken soll. Allerdings ist dies seiner Ansicht nach genauder einzige Weg, um Milliarden von Fahrzeugen mit Hochgeschwindigkeitsinternet zu versorgen.

Design und technische Lösungen der nächsten Generation

Die Aussage wurde durch Aufnahmen ausgelöst, die während der Tests des Tesla-Cybercab-Robotaxis entstanden. Bei diesen Fahrzeugen war eine neue, besonders montierte Version des Starlink-Terminals zu sehen. Anders als die früheren klobigen und sofort auffälligen Geräte ragt die neue Satellitenantenne kaum aus der Karosserie hervor.

Die Antenne ist unter einer speziellen goldfarbenen Abdeckung verborgen, die sich perfekt in das äußere Erscheinungsbild des Autos einfügt. Experten zufolge wird diese Designlösung bei der Massenproduktion der Technologie ästhetische und aerodynamische Vorteile bieten.

Globale Bedeutung

Heute werden Autos hauptsächlich über die Netze herkömmlicher Mobilfunkanbieter mit dem Internet verbunden. In Gebieten mit begrenzter Abdeckung, darunter Wüsten, Bergregionen und abgelegene Dörfer, nimmt die Verbindungsqualität jedoch stark ab. Die Integration des Starlink-Netzes in Autos könnte die Abhängigkeit von Bodenstationen vollständig beseitigen.

Die Technologie wird den Datenaustausch zwischen Milliarden von Fahrzeugen beschleunigen und die Sicherheit autonomer Fahrsysteme weiter verbessern. Besonders bei der Übertragung von Echtzeitinformationen über Verkehrsstaus, Wetteränderungen und Notfälle auf den Straßen wird Satelliteninternet von unschätzbarem Wert sein.

StarlinkElon MuskTeslaAutosTechnologie
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Katalyst verlangsamt Raumfahrzeug und setzt Swift-Mission fortKatalyst verlangsamt Raumfahrzeug und setzt Swift-Mission fortHeute, 18:30Verkehrsüberwachung ohne GPS und mobiles Internet entwickeltVerkehrsüberwachung ohne GPS und mobiles Internet entwickeltHeute, 17:59CALB steigert die Qualität von Elektroauto-Batterien deutlichCALB steigert die Qualität von Elektroauto-Batterien deutlichHeute, 17:29KI sucht nach neuen Materialien, die Mikrochips vor Überhitzung schützenKI sucht nach neuen Materialien, die Mikrochips vor Überhitzung schützenHeute, 17:24Venmo-Zahlungssystem startet im Google-Play-App-StoreVenmo-Zahlungssystem startet im Google-Play-App-StoreHeute, 17:23Ursache des Brandes des Elektro-Crossovers Zeekr 7X ermitteltUrsache des Brandes des Elektro-Crossovers Zeekr 7X ermitteltHeute, 16:52
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Technologie nachrichten

NASA fotografiert ungewöhnliches Phänomen im Schwarzen Meer aus dem Weltraum
NASA fotografiert ungewöhnliches Phänomen im Schwarzen Meer aus dem Weltraum
Weltklima in Gefahr: Wahrscheinlichkeit eines „Super El-Nino“ erreicht 81 Prozent
Weltklima in Gefahr: Wahrscheinlichkeit eines „Super El-Nino“ erreicht 81 Prozent
Bildung neuer Erdkruste am Meeresboden erstmals live beobachtet
Bildung neuer Erdkruste am Meeresboden erstmals live beobachtet
Wissenschaftler entdecken erstmals eine Atmosphäre auf einem erdähnlichen Planeten
Wissenschaftler entdecken erstmals eine Atmosphäre auf einem erdähnlichen Planeten
Apple iPhone 18 Pro erstmals im Video zu sehen: Eine Revolution bei Kamera und Design
Apple iPhone 18 Pro erstmals im Video zu sehen: Eine Revolution bei Kamera und Design
Toyota kündigt lebenslange Garantie für E-Fahrzeuge an: Kostenloser Batteriewechsel
Toyota kündigt lebenslange Garantie für E-Fahrzeuge an: Kostenloser Batteriewechsel
US-Käufer erwirbt leistungsstarken Gaming-PC zum Rekordpreis im Laden
US-Käufer erwirbt leistungsstarken Gaming-PC zum Rekordpreis im Laden
Energierevolution: Neue Natrium-Ionen-Akkus mit 25 Jahren Lebensdauer auf dem Markt
Energierevolution: Neue Natrium-Ionen-Akkus mit 25 Jahren Lebensdauer auf dem Markt