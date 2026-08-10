In Zukunft sollen alle Autos weltweit über ein weltraumgestütztes Internetnetz globale Konnektivität erhalten, wobei die Technologien von SpaceX eine entscheidende Rolle spielen. Laut ixbt.com erklärte der Milliardär Elon Musk, dass jedes Auto künftig mit dem Starlink-System ausgestattet werde. Ixbt.com berichtet darüber.

Der Unternehmer hat bisher nicht klargestellt, ob diese Möglichkeit nur für Fahrzeuge gilt, die in Tesla-Werken hergestellt werden, oder den gesamten Automobilmarkt abdecken soll. Allerdings ist dies seiner Ansicht nach genauder einzige Weg, um Milliarden von Fahrzeugen mit Hochgeschwindigkeitsinternet zu versorgen.

Design und technische Lösungen der nächsten Generation

Die Aussage wurde durch Aufnahmen ausgelöst, die während der Tests des Tesla-Cybercab-Robotaxis entstanden. Bei diesen Fahrzeugen war eine neue, besonders montierte Version des Starlink-Terminals zu sehen. Anders als die früheren klobigen und sofort auffälligen Geräte ragt die neue Satellitenantenne kaum aus der Karosserie hervor.

Die Antenne ist unter einer speziellen goldfarbenen Abdeckung verborgen, die sich perfekt in das äußere Erscheinungsbild des Autos einfügt. Experten zufolge wird diese Designlösung bei der Massenproduktion der Technologie ästhetische und aerodynamische Vorteile bieten.

Globale Bedeutung

Heute werden Autos hauptsächlich über die Netze herkömmlicher Mobilfunkanbieter mit dem Internet verbunden. In Gebieten mit begrenzter Abdeckung, darunter Wüsten, Bergregionen und abgelegene Dörfer, nimmt die Verbindungsqualität jedoch stark ab. Die Integration des Starlink-Netzes in Autos könnte die Abhängigkeit von Bodenstationen vollständig beseitigen.

Die Technologie wird den Datenaustausch zwischen Milliarden von Fahrzeugen beschleunigen und die Sicherheit autonomer Fahrsysteme weiter verbessern. Besonders bei der Übertragung von Echtzeitinformationen über Verkehrsstaus, Wetteränderungen und Notfälle auf den Straßen wird Satelliteninternet von unschätzbarem Wert sein.