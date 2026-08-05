Xiaomi bringt eine intelligente Heizung für Badezimmer auf den Markt

Der chinesische Technologiekonzern Xiaomi erweitert sein Smart-Home-Ökosystem um ein Gerät der neuen Generation für Badezimmer. Laut ixbt.com ist der Mijia Smart Bath Heater P1 Human Sense Edition eine intelligente Deckenheizung mit automatisierten Funktionen und moderner Technologie. Auf dem chinesischen Markt ist das Gerät derzeit unter Nutzung einer staatlichen Subvention für 1099,05 Yuan erhältlich, was etwa 160 US-Dollar entspricht. Ixbt.com berichtet .

Hochpräziser Radar und Automatisierung

Das wichtigste Merkmal der neuen Heizung ist ein integrierter Hochpräzisionsradar mit einer Frequenz von 24 GHz. Der Sensor kann die Anwesenheit von Personen im Raum zuverlässig erkennen. Sobald ein Nutzer das Badezimmer betritt, schaltet das System daher mithilfe automatisierter Funktionen selbstständig die Beleuchtung und Lüftung ein und nach dem Verlassen wieder aus.

Laut Hersteller lassen sich Empfindlichkeit und Erfassungsbereich des Sensors flexibel an die Größe des jeweiligen Raums anpassen. Dadurch ist ein komfortabler Betrieb unter verschiedensten Wohnbedingungen gewährleistet.

Technische Möglichkeiten und Ökosystem

Das Gerät unterstützt die vollständige Integration in Xiaomi HyperConnect, das proprietäre Ökosystem des Unternehmens. Der Mijia Smart Bath Heater P1 verfügt über ein vollständig integriertes ausfahrbares Lichtpanel mit einer Helligkeit von bis zu 1500 Lumen. Nach Angaben des Unternehmens ist das verwendete weiche Licht für die menschlichen Augen vollkommen sicher.

Die Raumheizung erfolgt über ein Inverter-Steuerungssystem mit einer Leistung von 3000 Watt. Außerdem ist das Gerät mit einem Sensor für flüchtige organische Verbindungen ausgestattet, der die Luftqualität überwacht und die Lüftung intelligent steuert.

Luftaustausch und Reinigung

Die steigende Nachfrage nach solchen Geräten auf dem Hausgerätemarkt lässt sich mit ihren vielseitigen Funktionen erklären. Die neue Heizung entfernt überschüssige Feuchtigkeit im Badezimmer schnell und erneuert die Raumluft. Die maximale Luftförderleistung beträgt 259 Kubikmeter pro Stunde.

Darüber hinaus verfügt das Gerät über ein System zur Sterilisierung von Luft und Oberflächen, dessen Wirksamkeit mit bis zu 98 Prozent angegeben wird. Dies ist ein wichtiger Vorteil für Nutzer, die besonders großen Wert auf strenge Hygienestandards legen.