Xiaomi stellt neues Aquarium Mijia Smart Fish Tank 2 Pro vor

Xiaomi hat sein Smart-Home-Ökosystem um ein neues Gerät erweitert: das Aquarium Mijia Smart Fish Tank 2 Pro, das die Fischhaltung erleichtert. Laut Ixbt.com richtet sich das Gadget an Nutzer, die zu Hause Fische halten möchten, aber keine Zeit für eine regelmäßige und aufwendige Pflege haben. Es vereint Systeme zur Wasserreinigung, automatischen Fütterung und Temperaturkontrolle. Ixbt.com berichtet darüber.

Eine der wichtigsten Neuerungen ist das fortschrittliche Wasserzirkulationssystem. Das Wasser fließt durch mehrere Filterstufen und wird schrittweise von Verunreinigungen befreit. Der biologische Filter verfügt über einen U-förmigen Kanal, der einen längeren Kontakt des Wassers mit nützlichen Bakterien ermöglicht, während mehrschichtige Filter Futterreste und Abfälle wirksam zurückhalten.

Technische Funktionen und intelligente Steuerung

Das Aquarium ist mit einer zuverlässigen Pumpe mit bürstenlosem Motor sowie einem intelligenten Erweiterungsanschluss mit 5 Watt Leistung ausgestattet, an den zusätzliches Zubehör wie eine UV-Lampe oder ein Heizgerät angeschlossen werden kann. Ein farbiges 1,47-Zoll-LCD-Display am Gehäuse zeigt die Wassertemperatur, den Gerätestatus und wichtige Warnungen an.

Der automatische Futterspender unterstützt sowohl den manuellen als auch den intelligenten Modus. Über die Mi Home App können Nutzer Fische aus der Ferne füttern, den Pumpenbetrieb anpassen und die Wasserparameter kontinuierlich überwachen. Das System lässt sich außerdem über den Sprachassistenten Xiao Ai steuern und schaltet die Geräte automatisch aus, wenn der Deckel geöffnet wird.

Robustheit und Preisgestaltung

Bei der Entwicklung wurde auch besonderer Wert auf Sicherheit und Komfort gelegt. Das Aquarium besteht aus hochwertigem transparentem Glas und verhindert, dass Fische herausspringen. Außerdem verfügt es über ein Belüftungssystem, das ein Beschlagen der Scheiben verhindert. Bei Stromausfällen kann das Gerät im Notfall auch über eine externe USB-Powerbank betrieben werden.

Auf dem chinesischen Markt wird das Xiaomi Mijia Smart Fish Tank 2 Pro während der Vorbestellungsphase für 599 Yuan angeboten. Der Verkaufsstart ist für den 24. August dieses Jahres über eine Crowdfunding-Plattform geplant.