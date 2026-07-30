Günstiges HMD Touch AI Telefon im Nokia Lumia Stil in China veröffentlicht

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Günstiges HMD Touch AI Telefon im Nokia Lumia Stil in China veröffentlicht

HMD hat sein neues kompaktes HMD Touch AI Gadget mit einem nostalgischen Design auf dem chinesischen Markt veröffentlicht. Laut ixbt.com wird dieses Gerät auf der Handelsplattform JD.com zu einem Preis von 469 Yuan oder etwa 70 Dollar angeboten und hebt sich durch seine Möglichkeiten von Kleinformat-Telefonen ab. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Eines der Hauptmerkmale des neuen Modells ist sein Äußeres. Offiziellen Beschreibungen zufolge ist das Design des Telefons vom legendären Nokia Lumia Stil inspiriert und wird den Nutzern in mehreren leuchtenden Farboptionen präsentiert. Die Dicke des Gadgets beträgt nur 10,85 Millimeter.

Technische Daten und Möglichkeiten

Das Gerät ist mit einem 3,2-Zoll TFT-Bildschirm mit einer Auflösung von 240×320 Pixeln ausgestattet. Während sich auf der Vorderseite eine 0,3-Megapixel-Selfie-Kamera befindet, ist auf der Rückseite eine 2-Megapixel-Hauptkamera installiert. Zusätzlich befindet sich an der Oberseite des Gehäuses eine speziell anpassbare physische Taste, die auch als Notruf-SOS-Taste verwendet werden kann.

Die Akkukapazität beträgt 1950 mAh und unterstützt eine Ladeleistung von 4 W. Was den technischen Teil betrifft, ist das Telefon mit einem Unisoc T127 Prozessor, 64 MB RAM und 128 MB internem Speicher ausgestattet, die für einfache Aufgaben ausgelegt sind.

Einzigartige Funktionen und künstliche Intelligenz

Eines der wichtigen und für Geräte dieser Kategorie seltenen Features ist die Möglichkeit, sich mit einem Wi-Fi-Netzwerk zu verbinden und dieses zu verteilen (als Hotspot zu fungieren). Das Telefon unterstützt 4G-Netzwerke vollständig, was seine Kommunikationsmöglichkeiten erweitert.

In der für den chinesischen Markt entwickelten Version sind eine Reihe praktischer Anwendungen vorinstalliert. Dazu gehören die Doubao AI künstliche Intelligenz, das Alipay Zahlungssystem, Migu Music und das beliebte Spiel Snake. Aufgrund seines günstigen Preises und Retro-Designs wird erwartet, dass dieses Gadget die Aufmerksamkeit der Käufer auf sich zieht.

HMD Touch AINokia LumiaSmartphonesChina MarktGadgets
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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