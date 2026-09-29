Samsung Galaxy S27 Ultra verzichtet auf 3-fach optischen Zoom

Samsung plant bedeutende Änderungen an der Kamerakonfiguration seiner kommenden Flaggschiff-Smartphones. Insidern zufolge wird das beliebteste Modell der zukünftigen Reihe, das Samsung Galaxy S27 Ultra, vollständig auf das traditionelle 3-fach-Teleobjektiv verzichten. Es wird erwartet, dass diese Änderung den Ansatz des Unternehmens bei der mobilen Fototechnologie verändert und den Nutzern neue Möglichkeiten bietet. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Ice Universe berichtet, dass das Gerät der nächsten Generation einen Mechanismus einführen wird, der direkt vom 1-fach optischen Zoom der Hauptkamera auf ein 5-fach-Teleobjektiv umschaltet. Somit bleibt kein separater 3-fach optischer Zoom-Modus erhalten. Diese Entscheidung könnte mit der Notwendigkeit zusammenhängen, die interne Struktur und die optischen Module des Flaggschiffs weiter zu optimieren.

Kameramöglichkeiten und neue Sensoren

Technisch gesehen wird die Hauptkamera des neuen Samsung Galaxy S27 Ultra einen speziellen ISOCELL HP6-Sensor erhalten. Diese Komponente ist eine maßgeschneiderte HPC-Version, die speziell für Samsung-Flaggschiffe angepasst wurde und die Bildqualität weiter verbessern soll. Gleichzeitig bleibt das 5-fach-Teleobjektiv unverändert und behält denselben Sensor sowie die f/2.9-Blende wie bei den Vorgängermodellen bei.

Experten weisen darauf hin, dass diese Neuzuweisung der optischen Fähigkeiten des Geräts Auswirkungen auf die Aufnahme entfernter Objekte im Alltag haben wird. Der Wegfall des 3-fach-Zwischenzooms könnte dazu führen, dass digitale Zoomfunktionen eine größere Rolle spielen oder man sich stärker auf die hochauflösenden Pixelmöglichkeiten des Hauptsensors verlässt.

Änderungen im Farbumfang

Neben der Kameraoptik arbeiten die Ingenieure von Samsung auch an Algorithmen zur Bildverarbeitung. Vorabinformationen zufolge wird sich die Kamera des Galaxy S27 Ultra durch eine wärmere Farbwiedergabe auszeichnen. Während die bisherigen Galaxy S26 Ultra-Modelle Bilder mit relativ kühleren Tönen lieferten, verschiebt sich die Farbtemperatur beim neuen Smartphone deutlich in Richtung wärmerer Töne.

Dieser Unterschied ist besonders deutlich, wenn man Aufnahmen derselben Szene mit verschiedenen Geräten vergleicht. Eine solche Änderung des Farbumfangs trägt dazu bei, dass die Aufnahmen natürlicher und attraktiver wirken, da Nutzer oft wärmere und lebendigere Farben bevorzugen.

Obwohl Samsung noch keine offizielle Stellungnahme zu diesen Informationen abgegeben hat, deuten Insider-Daten klar auf die Hauptrichtungen für zukünftige Flaggschiff-Geräte hin. Für Technik-Enthusiasten gelten solche Änderungen als ein weiterer wichtiger Schritt in der Welt der mobilen Fotografie.