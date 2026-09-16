One UI 9.0 Benutzeroberfläche für Samsung Galaxy Geräte veröffentlicht

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One UI 9.0 Benutzeroberfläche für Samsung Galaxy Geräte veröffentlicht

Laut Ixbt.com hat Samsung offiziell den weltweiten Rollout der neuen Benutzeroberfläche One UI 9.0 auf Basis von Android 17 angekündigt. Die neue Software, die ursprünglich auf dem Galaxy Z Fold8 Ultra, Z Fold8 und Z Flip8 debütierte, ist nun auch für die Flaggschiff-Serie Galaxy S26 verfügbar, einschließlich Galaxy S26, Galaxy S26 Plus und Galaxy S26 Ultra. Das Update wird derzeit auf den Märkten in Südkorea und den USA eingeführt, berichtet Ixbt.com. berichtet .

Das aktualisierte Betriebssystem erweitert die KI-Funktionen erheblich und führt fortschrittliche Tools für Videobearbeitung, Übersetzung, Dokumentenverwaltung, personalisierte Empfehlungen und Sicherheit ein. Insbesondere ermöglicht die neue Funktion My FanCam dem Nutzer, eine bestimmte Person in einem aufgenommenen Video auszuwählen. Die KI verfolgt daraufhin die Bewegung des Objekts, hält es automatisch in der Bildmitte und macht manuelle Bearbeitung überflüssig.

Verbesserungen bei KI und persönlichem Management

Die Now Brief-Funktion des Systems wurde in flexiblere persönliche Feeds umgewandelt und mit bearbeitbaren Karten angereichert, die es dem Nutzer ermöglichen, tägliche Zusammenfassungen individuell anzupassen. Die Now Nudge-Funktion analysiert den Kontext von Smartphone-Aktivitäten und schlägt relevante Aktionen vor. Wenn beispielsweise in einem Chat ein Treffen besprochen wird, schlägt das System vor, Buchungsdetails zu öffnen oder eine Adresse zu speichern. Zudem analysiert Creative Studio anstehende Ereignisse und schlägt Ideen für thematische Grußkarten für Anlässe wie Geburtstage von Freunden vor.

Auch der Text- und Sprachübersetzer Interpreter hat mehrere Neuerungen erhalten. Der Thread View-Modus ermöglicht eine schnelle Rückkehr zu früheren Sätzen unter Beibehaltung der Struktur des übersetzten Gesprächs, während der Conversation Mode beschleunigt wurde. Bei Verwendung kompatibler Galaxy Buds wurde die Latenz bei der Übertragung übersetzter Sprache reduziert. Der Dokumentenscanner kann nun Verzerrungen auf Buchseiten und gefaltetem Papier korrigieren sowie Finger mit dem verbesserten Finger Eraser aus dem Bild entfernen.

Sicherheits- und Schutzmaßnahmen

Sicherheit ist ein zentraler Fokus von One UI 9.0. Security Brief-Zusammenfassungen warnen über Now Brief vor potenziell gefährlichen Apps, Software aus unbekannten Quellen und übermäßigen Berechtigungen. Privacy Alerts erkennen verdächtige Hintergrundzugriffsversuche von Apps mithilfe von On-Device-KI. Darüber hinaus erweitert Samsung die Reichweite der Scam Detection-Funktion, die potenzielle Betrugsanrufe identifiziert, auf neue Länder und Sprachen.

SamsungOne UI 9AndroidGalaxy S26Künstliche Intelligenz
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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