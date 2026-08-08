Motorola Moto Pad 70 vorgestellt: großes Tablet zum kleinen Preis

Motorola hat ein neues Gerät vorgestellt, mit dem das Unternehmen seine Position auf dem modernen Technologiemarkt stärken will. Laut Ixbt.com wurde das Tablet Motorola Moto Pad 70, das ein großes Display mit einem günstigen Preis verbindet, offiziell präsentiert. Das Gadget zieht mit seinen Möglichkeiten für Nutzer in einer schwierigen Phase des Technologiemarkts und angesichts wirtschaftlicher Sparmaßnahmen die öffentliche Aufmerksamkeit auf sich. Laut Ixbt.com berichtet dies.

Der Preis des neuen Geräts liegt derzeit für den indischen Markt bei 360 US-Dollar. Vertreter von Motorola haben bislang jedoch keine konkreten Angaben zur Veröffentlichung des Tablets auf internationalen Märkten, einschließlich des globalen Marktes, gemacht. Dennoch versucht das Gerät in diesem Preissegment, Käufer mit seinen technischen Möglichkeiten zu überzeugen.

Technische Möglichkeiten und wichtigste Merkmale

Eine der wichtigsten Stärken des neuen Tablets ist sein großes Display. Das Gerät verfügt über einen 12-Zoll-IPS-Bildschirm mit einer Auflösung von 1600p und einer Bildwiederholrate von 90 Hz. Das sorgt beim Ansehen von Multimedia-Inhalten und bei alltäglichen Aufgaben für Komfort.

Bei Leistung und Speicher bietet das Gerät laut Ixbt.com 8 GB RAM und 256 GB internen Speicher. Das gilt für die heutigen Anforderungen als ausreichend. Außerdem können Nutzer den Speicher je nach Bedarf zusätzlich erweitern.

Design und Maßnahmen zur Kostenreduzierung

Das Motorola Moto Pad 70 besitzt ein schlankes und optisch ansprechendes Metallgehäuse. Je nach Version beträgt die Dicke 6,3 bis 6,5 Millimeter. Das Gerät wiegt 530 Gramm. Bemerkenswert ist, dass ein spezieller Stylus bereits zum Lieferumfang gehört, was für Käufer ein erfreulicher Bonus sein dürfte.

Um den günstigen Preis zu halten, wurden allerdings bei einigen Aspekten Einsparungen vorgenommen. Dazu gehören insbesondere:

Als Prozessor kommt der nicht mehr ganz neue Dimensity 6400 zum Einsatz;

Die Auflösung der Hauptkamera ist auf 13 Megapixel begrenzt;

Der Schutz vor Feuchtigkeit und Staub bleibt auf dem Niveau IP52.

Trotz dieser Nachteile bietet das Gerät auch beachtliche Werte bei der Energieversorgung. Das Moto Pad 70 ist mit einem riesigen 10.200-mAh-Akku und 45-Watt-Schnellladetechnologie ausgestattet. Außerdem verbessern vier Lautsprecher und zwei Mikrofone die Tonübertragung und erweitern die Multimedia-Funktionen zusätzlich.