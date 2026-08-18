Video mit AirPods mit Kamera in Apple macOS-Update entdeckt

Apple bereitet seine kommenden neuen Produkte vor, darunter AirPods mit einer integrierten Kamera. Laut einem von MacRumors veröffentlichten Bericht wurde in den Codes des neuesten macOS-Updates ein spezielles Video zu diesem Gerät entdeckt. Dies hat in der Technologiewelt großes Interesse geweckt und deutet darauf hin, dass die Vorstellung der neuen Ohrhörer näher rücken könnte. TechCrunch.com berichtet darüber.

Das entdeckte Video zeigt einen Mann, der ein Buch hält und mithilfe visueller Informationen mit dem Siri-Assistenten interagiert. Im gesprochenen Kommentar wird betont, dass die Funktion Visual Intelligence die Umgebung analysieren und interessante Dinge speichern kann. Diese Möglichkeit würde Nutzern erlauben, Objekte direkt über die Kamera der Ohrhörer zu betrachten und Antworten auf Fragen dazu zu erhalten.

Technische Details und Software

Bei der Analyse des Softwarecodes wurden außerdem Warnmeldungen entdeckt, die erscheinen, wenn die Kamera der Ohrhörer verdeckt ist. Wenn Haare oder etwas anderes die Kamera abdecken, benachrichtigt das System den Nutzer. Bloomberg hatte zuvor berichtet, dass Apple sich in der abschließenden Testphase eines solchen Geräts befinde.

Quellen zufolge werden die Modelle der AirPods mit Kamera äußerlich an die AirPods Pro 3 erinnern, allerdings etwas längere Bügel haben. Außerdem ist eine spezielle LED-Leuchtanzeige vorgesehen, die signalisiert, dass Daten an Cloud-Dienste übertragen werden. Dies könnte eine wichtige Rolle für die Sicherheit und den Datenschutz der Nutzer spielen.

Wettbewerb auf dem Markt und Erscheinungstermin

Andere Geräte wie Ray-Ban Meta Glasses, das Looki pendant und die smarten Brillen von Rokid erfüllen bereits ähnliche Aufgaben. Apples Schritt könnte Teil einer Strategie sein, Intelligenz für die reale Welt auf andere Geräte zu übertragen, bevor das Unternehmen seine künftige eigenständige smarte Brille auf den Markt bringt.

Bloomberg hatte zuvor berichtet, dass Apple die neuen Ohrhörer in der ersten Hälfte des Jahres 2026 veröffentlichen wolle. Da im September die Vorstellung einer neuen Siri-Version erwartet wird, könnte das Unternehmen diese AirPods mit Kamera zusammen mit wichtigen Betriebssystem-Updates auf den Markt bringen.