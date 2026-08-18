Video mit AirPods mit Kamera in Apple macOS-Update entdeckt

·2·Technologie
Video mit AirPods mit Kamera in Apple macOS-Update entdeckt

Apple bereitet seine kommenden neuen Produkte vor, darunter AirPods mit einer integrierten Kamera. Laut einem von MacRumors veröffentlichten Bericht wurde in den Codes des neuesten macOS-Updates ein spezielles Video zu diesem Gerät entdeckt. Dies hat in der Technologiewelt großes Interesse geweckt und deutet darauf hin, dass die Vorstellung der neuen Ohrhörer näher rücken könnte. TechCrunch.com berichtet darüber.

Das entdeckte Video zeigt einen Mann, der ein Buch hält und mithilfe visueller Informationen mit dem Siri-Assistenten interagiert. Im gesprochenen Kommentar wird betont, dass die Funktion Visual Intelligence die Umgebung analysieren und interessante Dinge speichern kann. Diese Möglichkeit würde Nutzern erlauben, Objekte direkt über die Kamera der Ohrhörer zu betrachten und Antworten auf Fragen dazu zu erhalten.

Technische Details und Software

Bei der Analyse des Softwarecodes wurden außerdem Warnmeldungen entdeckt, die erscheinen, wenn die Kamera der Ohrhörer verdeckt ist. Wenn Haare oder etwas anderes die Kamera abdecken, benachrichtigt das System den Nutzer. Bloomberg hatte zuvor berichtet, dass Apple sich in der abschließenden Testphase eines solchen Geräts befinde.

Quellen zufolge werden die Modelle der AirPods mit Kamera äußerlich an die AirPods Pro 3 erinnern, allerdings etwas längere Bügel haben. Außerdem ist eine spezielle LED-Leuchtanzeige vorgesehen, die signalisiert, dass Daten an Cloud-Dienste übertragen werden. Dies könnte eine wichtige Rolle für die Sicherheit und den Datenschutz der Nutzer spielen.

Wettbewerb auf dem Markt und Erscheinungstermin

Andere Geräte wie Ray-Ban Meta Glasses, das Looki pendant und die smarten Brillen von Rokid erfüllen bereits ähnliche Aufgaben. Apples Schritt könnte Teil einer Strategie sein, Intelligenz für die reale Welt auf andere Geräte zu übertragen, bevor das Unternehmen seine künftige eigenständige smarte Brille auf den Markt bringt.

Bloomberg hatte zuvor berichtet, dass Apple die neuen Ohrhörer in der ersten Hälfte des Jahres 2026 veröffentlichen wolle. Da im September die Vorstellung einer neuen Siri-Version erwartet wird, könnte das Unternehmen diese AirPods mit Kamera zusammen mit wichtigen Betriebssystem-Updates auf den Markt bringen.

AppleAirPodsmacOSTechnologieNachrichten
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

SpaceX birgt Starship erfolgreich aus dem OzeanSpaceX birgt Starship erfolgreich aus dem OzeanHeute, 18:20Vivo X500 mit 90-Watt-Laden und SatellitenkommunikationVivo X500 mit 90-Watt-Laden und SatellitenkommunikationHeute, 17:55Wissenschaftler lernen, das Marswetter mithilfe künstlicher Intelligenz vorherzusagenWissenschaftler lernen, das Marswetter mithilfe künstlicher Intelligenz vorherzusagenHeute, 17:27Starship kehrte aus dem All zurück und überstand einen heftigen Sturm auf dem OzeanStarship kehrte aus dem All zurück und überstand einen heftigen Sturm auf dem OzeanHeute, 16:53China bereitet den Start seiner leistungsstärksten Rakete zum Mond vorChina bereitet den Start seiner leistungsstärksten Rakete zum Mond vorHeute, 16:29Hindernis für Starlinks Geschwindigkeitsausbau: Iridium wendet sich an die FCCHindernis für Starlinks Geschwindigkeitsausbau: Iridium wendet sich an die FCCHeute, 15:51
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Technologie nachrichten

NASA fotografiert ungewöhnliches Phänomen im Schwarzen Meer aus dem Weltraum
NASA fotografiert ungewöhnliches Phänomen im Schwarzen Meer aus dem Weltraum
Apple iPhone 18 Pro erstmals im Video zu sehen: Eine Revolution bei Kamera und Design
Apple iPhone 18 Pro erstmals im Video zu sehen: Eine Revolution bei Kamera und Design
Toyota kündigt lebenslange Garantie für E-Fahrzeuge an: Kostenloser Batteriewechsel
Toyota kündigt lebenslange Garantie für E-Fahrzeuge an: Kostenloser Batteriewechsel
US-Käufer erwirbt leistungsstarken Gaming-PC zum Rekordpreis im Laden
US-Käufer erwirbt leistungsstarken Gaming-PC zum Rekordpreis im Laden
Erste Details zur Samsung Galaxy S27-Serie: Unternehmen arbeitet an einem «Neuen Wunder»
Erste Details zur Samsung Galaxy S27-Serie: Unternehmen arbeitet an einem «Neuen Wunder»
Honor Robot Phone feiert Debüt auf dem Fußballplatz: Die Möglichkeiten des 4D-Kamera-Smartphones
Honor Robot Phone feiert Debüt auf dem Fußballplatz: Die Möglichkeiten des 4D-Kamera-Smartphones
Tecno präsentiert das weltweit erste rahmenlose Smartphone
Tecno präsentiert das weltweit erste rahmenlose Smartphone
Der Planet Erde ist zu einem riesigen Detektor für die Suche nach dunkler Materie geworden
Der Planet Erde ist zu einem riesigen Detektor für die Suche nach dunkler Materie geworden