Samsung Galaxy Z Fold8 als nicht reparierbar eingestuft

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Samsung Galaxy Z Fold8 als nicht reparierbar eingestuft

Das beliebte faltbare Smartphone Samsung Galaxy Z Fold8 wurde von iFixit-Experten auseinandergenommen und untersucht. Dabei wurde seine Reparierbarkeit schlecht bewertet. Laut ixbt.com erhielt das Gerät auf einer 10-Punkte-Skala lediglich 4 Punkte – ein auffällig niedriger Wert für ein Flaggschiff dieser Art. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Experten zufolge liegt das Hauptproblem nicht nur in der komplexen Bauweise. Beim Zerlegen zerbrach beispielsweise der Rahmen um das Display einfach in mehrere Teile. Anders lässt sich der zentrale Teil des modernen Mechanismus nicht erreichen.

Schutz- und Mechanismusschwächen

Auch wenn dies den Reparaturvorgang nicht direkt beeinflusst, wiesen die Experten darauf hin, dass das Scharnier des fortschrittlichen Smartphones nicht ausreichend vor Staub geschützt ist. Trotz des angegebenen IP48-Schutzes zeigten Tests, dass Staub problemlos in den Mechanismus eindringen und ihn außer Betrieb setzen kann.

Bei der Untersuchung wurde außerdem festgestellt, dass der Klebstoff zur Befestigung der Batterie extrem stark ist. Selbst die Experten hatten Schwierigkeiten, den Akku sicher aus dem Gehäuse zu lösen.

Allgemeine Konstruktionsmerkmale

Abgesehen vom Ausbau des Displays unterscheidet sich das Öffnen der übrigen Komponenten nicht wesentlich vom Vorgehen bei anderen modernen Smartphones. Aufgrund des zweiteiligen Gehäuses wurden jedoch zusätzliche Flexkabel und deren besondere Eigenschaften festgestellt.

Diese Bewertung ist ein wichtiges Signal für Nutzer und Technikbegeisterte. Sie zeigt, dass beim Kauf solcher komplexen und teuren Geräte auch künftige Wartungs- und Reparaturkosten berücksichtigt werden sollten.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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