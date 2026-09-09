Apple stellt die neuen AirPods 5 Kopfhörer vor

Apple hat am Mittwoch offiziell die nächste Generation seiner kabellosen Kopfhörer vorgestellt — die AirPods 5. Das neue Gerät zeichnet sich durch verbesserte Klangqualität, eine verstärkte aktive Geräuschunterdrückung (ANC) sowie eine Reihe wichtiger Neuerungen und erweiterte Funktionen von Siri und Apple Intelligence aus. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet.

Nach Angaben des Unternehmens ist das System zur aktiven Geräuschunterdrückung des neuen Modells in der Lage, externe Hintergrundgeräusche um bis zu 50 Prozent stärker zu reduzieren als die Vorgängergeneration. Apple-Vertreter stufen dies als eine der fortschrittlichsten Lösungen auf dem Markt ein. Es wird betont, dass die aktive Geräuschunterdrückung nun ein Standardmerkmal der gesamten AirPods-Reihe geworden ist.

Bequeme Steuerung und neue Technologien

Die AirPods 5-Modelle wurden um eine Lautstärkeregelung am Gehäuse erweitert, die bisher nur den AirPods Pro vorbehalten war. Nutzer können nun die Lautstärke einfach durch Wischen nach oben oder unten am Gehäuse der Kopfhörer anpassen, ohne ihr iPhone in die Hand nehmen zu müssen.

Wie bei anderen Modellen mit dem H2-Chip bieten die AirPods 5 freihändige Siri- und Apple Intelligence-Funktionen. Nutzer können mit Siri interagieren, um Fragen zu stellen, Informationen zu suchen oder Wegbeschreibungen abzurufen, ohne ihr Telefon zu berühren.

Künstliche Intelligenz und Audiomodi

Wie ixbt.com und andere Technologiequellen berichten, ist das aktualisierte Siri, das in der Beta-Version von iOS 27 erscheinen wird, darauf ausgelegt, den persönlichen Kontext besser zu verstehen. Es liefert relevantere Antworten und unterstützt bei verschiedenen Aufgaben, indem es Daten aus Nachrichten, E-Mails, Fotos und anderen Apps nutzt.

Zudem wurde der Transparenzmodus verbessert, der es den Nutzern ermöglicht, Umgebungsgeräusche natürlicher wahrzunehmen. Während Adaptive Audio die Geräuschunterdrückung und den Transparenzmodus automatisch an die Umgebung anpasst, senkt die Gesprächserkennung die Medienlautstärke, sobald der Nutzer zu sprechen beginnt.

Akkulaufzeit und Preispolitik

Auch die Akkuleistung der Kopfhörer wurde deutlich verbessert: Die AirPods 5 ermöglichen bei eingeschalteter aktiver Geräuschunterdrückung bis zu 5 Stunden Musikwiedergabe mit einer einzigen Ladung. Zusammen mit dem Ladecase erreicht dieser Wert bis zu 22 Stunden.

Der Einstiegspreis für die AirPods 5 liegt bei 128 Dollar, die Version mit kabellosem Ladecase kostet 149 Dollar. Vorbestellungen für das neue Produkt sind ab dem Tag der Ankündigung möglich, der Verkaufsstart wird für September erwartet.