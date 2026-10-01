Astronomen entdecken seltene Radiogalaxie mit vier Jet-Generationen

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Astronomen entdecken seltene Radiogalaxie mit vier Jet-Generationen

Astronomen haben die erste Radiogalaxie im Universum identifiziert, in der ein supermassereiches Schwarzes Loch vier verschiedene Aktivitätsperioden durchlaufen hat. Laut ixbt.com befindet sich dieses einzigartige Objekt namens J023721.13−010528.5 im Zentrum eines Galaxienhaufens und erstreckt sich über eine Gesamtlänge von etwa 3,9 Millionen Lichtjahren. Dies berichtet Ixbt.com .

Diese riesige S-förmige Radiostruktur ist sowohl für die Erde als auch für die moderne Astrophysik von großer Bedeutung. Wissenschaftler schätzen, dass sich im Zentrum der Galaxie ein supermassereiches Schwarzes Loch befindet, das etwa 2,28 Milliarden Mal schwerer ist als die Sonne. Die zyklische Aktivität solch massereicher Objekte ist ein entscheidender Schlüssel zum Verständnis der Evolution des Universums.

Das Geheimnis der vierfachen Aktivität

Die Anzeichen für wiederholte Aktivität wurden auf der Grundlage von Daten entdeckt, die bei verschiedenen Frequenzen mit den Radioteleskopen uGMRT, MeerKAT und VLA aufgezeichnet wurden. Auf beiden Seiten der zentralen Galaxie wurden symmetrisch vier Paare kompakter Regionen mit hoher Radiohelligkeit identifiziert.

Als Hauptbeweis wurde das Alter des strahlenden Plasmas angeführt. Das Radiospektrum wird steiler, je weiter es sich von der Kernemission entfernt, was darauf hindeutet, dass die Elektronen altern. Insbesondere reicht das Strahlungsalter von 4,5 Millionen Jahren in der kernnächsten S1-Region bis zu 20,5 Millionen Jahren in der äußersten N4-Region.

S-förmige Gestalt und ihre Dynamik

Diese Abfolge widerlegt die Annahme, dass es sich bei allen Komponenten um zufällige Plasmaklumpen innerhalb eines einzigen Jets handelt. Das System wurde als quadruple-double radio galaxy (QDRG) mit vier aufeinanderfolgenden Aktivitätsepisoden interpretiert.

Die Studie zeigte, dass die Jets nicht jedes Mal die gleiche Ausrichtung beibehielten. Im Vergleich zum inneren N1–S1-Paar verschob sich die Ausrichtung der nachfolgenden Paare gegen den Uhrzeigersinn um 7°, 16° und 24°. Genau diese schrittweise Drehung der Achse hat die charakteristische S-Form erzeugt.

Die Autoren führen diese Geometrie auf die Präzession des zentralen Schwarzen Lochs zurück. Der beobachtete Zusammenhang zwischen Alter und Entfernung im System deutet auf eine Abnahme der Jet-Leistung oder eine Verkürzung der Dauer einzelner aktiver Phasen hin.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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