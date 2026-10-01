Ärzte amputierten versehentlich das gesunde Bein eines Patienten

Im US-Bundesstaat Ohio war die Amputation eines krebskranken Beins bei einem Patienten geplant. Es wird jedoch behauptet, dass die Ärzte während der Operation versehentlich das gesunde Bein amputierten.

Es wurde bekannt, dass die 74-jährige Sharon Jex im September 2025 das Selby General Hospital in Marietta aufsuchte, um sich ihr rechtes Bein unterhalb des Knies amputieren zu lassen. Die Operation war aufgrund einer Krebserkrankung geplant.

Laut der bei Gericht eingereichten Klage haben die medizinischen Mitarbeiter während des chirurgischen Eingriffs statt des rechten Beins das linke Bein amputiert. Jex' Anwalt, Brad Lane, erklärte, dass die Ärzte vor der Operation das richtige Bein markiert hätten. Selbst nach dem Eingriff sei die Markierung auf dem richtigen Bein noch vorhanden gewesen.

In der Klage wird zudem darauf hingewiesen, dass vor der Operation zweimal ein spezieller „Time-out“-Prozess zur Überprüfung der Patientensicherheit durchgeführt wurde. Solche Kontrollen dienen dazu, den Patienten, die Art der Operation und den chirurgischen Eingriffsort erneut zu bestätigen.

Später musste bei Jex auch das ursprünglich geplante rechte Bein amputiert werden. Aus diesem Grund hat sie beide Beine verloren.

Jex und ihr Anwalt haben Klage gegen das Krankenhaus und das an der Operation beteiligte medizinische Personal eingereicht und fordern Schadensersatz. In der Klage werden körperliche Verletzungen, dauerhafte Behinderung, seelisches Leid und weitere Schäden angeführt.

Die Krankenhausverwaltung bezeichnete den Vorfall als ein „vermeidbares Ereignis“. Die Einrichtung räumte ein, dass die festgelegten Sicherheitsprotokolle bei der Operation nicht eingehalten wurden, und teilte mit, dass die verantwortlichen Mitarbeiter von ihren Aufgaben entbunden wurden. Zudem wurde bekannt gegeben, dass das chirurgische Personal nachgeschult wurde.

Bisher wurde noch kein endgültiges Gerichtsurteil in diesem Fall gefällt.